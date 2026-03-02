Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські борчині здобули три нагороди на турнірі в Албанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українські борчині здобули три нагороди на турнірі в Албанії
Соломія Винник (друга ліворуч) виборола золото у ваговій категорії до 57 кг

Українки повертаються з Албанії з медалями

Комплект нагород здобули українські борчині на міжнародному турнірі рейтингової серії в Албанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

У ваговій категорії до 57 кг Соломія Винник дійшла до фіналу. У сутичці за «золото» українка здолала суперницю з Індії та перемогла на турнірі.

Лілія Маланчук у вазі до 55 кг теж стала фіналісткою та здобула срібну нагороду.

Марія Винник змагалася у категорії до 59 кг. Українка стала бронзовою призеркою, у медальній сутичці здолавши суперницю з Туреччини.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: жіноча боротьба Марія Винник Соломія Винник спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оляновська першою в світі вийшла з 20 хвилин на дистанції 5 тис. м
Українська скороходка Оляновська встановила світовий рекорд: деталі
27 лютого, 13:50
Олександра Кононова змагалася ще у Ванкувері-2010
Україна рекордним складом виступить на Паралімпіаді-2026
25 лютого, 10:42
Гераскевич: Пан Бубка має бізнес на окупованих територіях
Гераскевич закликав позбавити Бубку звання Герой України
22 лютого, 10:43
Все буде GG! GGBET представив нову рекламну кампанію
Все буде GG! GGBET представив нову рекламну кампанію Реклама
16 лютого, 14:41
Олімпійська фіналістка отримала пропозицію руки та серця після виступу
Олімпійська фіналістка отримала пропозицію руки та серця після виступу
15 лютого, 06:29
Найбільші суми за золоту медаль отримають спортсмени з Сінгапуру
Від подяки до майже $800 тис. Скільки платять за медалі Олімпіади в Україні та світі
11 лютого, 12:48
Українці здобули дві золоті нагороди в Іспанії
Збірна України здобула 12 медалей на турнірі з боксу в Іспанії
9 лютого, 16:27
Фристайліст Котовський та скелетоніст Клименко – найкращі спортсмени січня за версією НОК України
НОК назвав найкращих спортсменів і тренерів січня
4 лютого, 14:16
Ян-Ерік Аалбу: Здається дивним, що грабіжники проникли саме у норвезьку роздягальню
На Кубку світу в Німеччині злочинці викрали спорядження стрибунів із трампліну з Норвегії
3 лютого, 19:43

Новини

Українські борчині здобули три нагороди на турнірі в Албанії
Українські борчині здобули три нагороди на турнірі в Албанії
Шульга зупинився за крок від дабл-даблу у грі G-ліги
Шульга зупинився за крок від дабл-даблу у грі G-ліги
Українець став найдорожчим воротарем світу за межами топчемпіонатів
Українець став найдорожчим воротарем світу за межами топчемпіонатів
Коли вболівати за наших. Розклад матчів збірних України з футболу у березні 2026 року
Коли вболівати за наших. Розклад матчів збірних України з футболу у березні 2026 року
Онофрійчук здобула три золоті нагороди на етапі гран-прі з художньої гімнастики
Онофрійчук здобула три золоті нагороди на етапі гран-прі з художньої гімнастики
Поплічник Путіна загадково зник із рейтингу ФІДЕ
Поплічник Путіна загадково зник із рейтингу ФІДЕ

Новини

ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua