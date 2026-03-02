Українські борчині здобули три нагороди на турнірі в Албанії
Українки повертаються з Албанії з медалями
Комплект нагород здобули українські борчині на міжнародному турнірі рейтингової серії в Албанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.
У ваговій категорії до 57 кг Соломія Винник дійшла до фіналу. У сутичці за «золото» українка здолала суперницю з Індії та перемогла на турнірі.
Лілія Маланчук у вазі до 55 кг теж стала фіналісткою та здобула срібну нагороду.
Марія Винник змагалася у категорії до 59 кг. Українка стала бронзовою призеркою, у медальній сутичці здолавши суперницю з Туреччини.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Коментарі — 0