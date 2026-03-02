Українські борчині здобули три нагороди на турнірі в Албанії

Соломія Винник (друга ліворуч) виборола золото у ваговій категорії до 57 кг

Українки повертаються з Албанії з медалями

Комплект нагород здобули українські борчині на міжнародному турнірі рейтингової серії в Албанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

У ваговій категорії до 57 кг Соломія Винник дійшла до фіналу. У сутичці за «золото» українка здолала суперницю з Індії та перемогла на турнірі.

Лілія Маланчук у вазі до 55 кг теж стала фіналісткою та здобула срібну нагороду.

Марія Винник змагалася у категорії до 59 кг. Українка стала бронзовою призеркою, у медальній сутичці здолавши суперницю з Туреччини.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце