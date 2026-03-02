Головна Спорт Новини
Коли вболівати за наших. Розклад матчів збірних України з футболу у березні 2026 року

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Коли вболівати за наших. Розклад матчів збірних України з футболу у березні 2026 року
Щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Березень 2026 року стане надзвичайно важливим для збірних України з футболу

Упродовж березня 2026 року свої поєдинки зіграють національна, жіноча, молодіжна та юнацькі збірні України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Вашій увазі повний календар поєдинків синьо-жовтих команд на найближчий місяць.

3 березня

  • 19:00 – жіноча збірна України, відбір до ЧС 2027: Україна – Англія

7 березня

  • 19:00 – жіноча збірна України, відбір до ЧС 2027: Україна – Іспанія

25 березня

  • 11:00 – відбір до Євро 2026: Україна U-19 – Північна Ірландія U-19
  • 18:00 – товариська гра Україна U-18 – Фінляндія U-18
  • товариська гра Туреччина U-16 – Україна U-16 (час початку буде визначено пізніше)

26 березня

  • 21:45 – національна збірна України, відбір до ЧС 2026: Україна – Швеція

27 березня

  • 19:00 – відбір до Євро 2027: Україна U-21 – Литва U-21
  • товариська гра Україна U-16 – Норвегія U-16 (час початку буде визначено пізніше)

28 березня

  • 11:00 – відбір до Євро 2026: Україна U-19 – Казахстан U-19
  • 18:00 – товариська гра Чехія U-18 – Україна U-18

30 березня

  • товариська гра Україна U-16 – Марокко U-16 (час початку буде визначено пізніше)

31 березня

  • 13:00 – товариська гра Естонія U-18 – Україна U-18
  • 17:00 – відбір до Євро 2026: Румунія U-19 – Україна U-19
  • 17:30 – відбір до Євро 2027: Угорщина U-21 – Україна U-21
  • 21:45 – національна збірна України, відбір до ЧС 2026 або товариська гра: Україна – Польща/Албанія

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір Чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

