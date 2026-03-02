Шульга зупинився за крок від дабл-даблу у грі G-ліги

У регулярному сезоні Шульга зіграв вже 23 матчі

Шульга відіграв 25 хвилин, набрав 9 очок, зробив 3 підбирання, 11 передач

Український захисник Макс Шульга допоміг «Мен Селтікс» здобути перемогу в домашньому матчі проти «Вінді Сіті Буллз» 122:97. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Шульга відіграв 25 хвилин, набрав 9 очок (3/5 двоочкові, 1/2 триочкові, 0/1 штрафні), зробив 3 підбирання, 11 передач, 2 перехоплення при 2 фолах та 2 втратах.

У регулярному сезоні Шульга зіграв вже 23 матчі, в середньому граючи 34,5 хвилин, набираючи 16.2 очка, 4.4 підбирання, 7.1 передачу.

Цікаво, що після матчу у G-лізі Шульга був у заявці «Бостона» на матч проти «Філадельфії» в НБА, в якому «Бостон» виграв 114:98, але українець на майданчику не з'явився.

Нагадаємо, у третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0