Найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів: УЄФА оголосила результати голосування (відео)

Гол Трубіна дозволив «Бенфіці» пробитись у плейоф Ліги чемпіонів
УЄФА визначила найкращий гол у восьмому турі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».
Найкращий гол тижня. Претенденти:
- Жоао Педро («Челсі»)
- Анатолій Трубін («Бенфіка»)
- Федеріко Дімарко («Інтер»)
- Влад Драгомір («Пафос»)
Хто став автором найкращого гола тижня?
Переможцем став воротар «Бенфіки» Анатолій Трубін, який відзначився забитим голом на 90+8-й хвилині матчу з «Реалом» (4:2).
Гол українського воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна, забитий на останніх секундах матчу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу (4:2), допоміг команді Жозе Моурінью пробитися до стикових матчів турніру.
Трубін таким чином став лише п'ятим голкіпером в історії найпрестижнішого єврокубкового змагання, якому вдалося записати гол на свій рахунок.
Відео найкращого голу 8 туру Ліги чемпіонів 2025/26
Ліга чемпіонів. Груповий етап ліги. Восьмий тур
«Бенфіка» – «Реал» 4:2 (2:1)
- Голи: Шельдеруп (36, 54), Павлідіс (45+5), Трубін (90+8) – Мбаппе (30, 58)
- Вилучення: Асенсіо, 90+3, Родріго, 90+6.
Нагадаємо, для 24-річного українського воротаря забитий м'яч став першим у професійній кар'єрі, зафіксувавши один із найбільш драматичних моментів у сучасній історії європейського футболу.
Ситуація перед фінальним свистком була складною для «орлів»: попри рахунок 3:2 «лісабонцям» не вистачало одного гола для виходу в плейоф через гіршу різницю м'ячів порівняно з конкурентами. На 90+8-й хвилині «Бенфіка» отримала право на розіграш штрафного удару, під час якого Трубін залишив власну площу та приєднався до атаки. Вигравши верхову дуель у центрі штрафного майданчика, український голкіпер ударом головою спрямував м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа.
Завдяки цьому результату «Бенфіка» набрала 9 очок і завершила загальну стадію з показником різниці забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12). Це дозволило португальському колективу посісти 24-те місце – останню прохідну позицію для участі в стикових матчах (1/16 фіналу). Португальський клуб лише за додатковими показниками випередив французький «Марсель», який за рівної кількості очок мав різницю «-3» (11:14) і в підсумку вибув із єврокубків.
