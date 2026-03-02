Після перемоги у багатоборстві Онофрійчук ще двічі піднімалася на п'єдестал пошани

Третій рік поспіль Таїсія здобуває золото на Miss Valentine у Естонії

Таїсії Онофрійчук здобула три золоті нагороди на етапі гран-прі з художньої гімнастики Miss Valentine у Тарту (Естонія). Про це повідомляє «Главком».

Після перемоги у багатоборстві (114.850 бала) наша грація ще двічі піднімалася на п'єдестал пошани у двох окремих фіналах: у вправах з обручем (29.050 бала) та у вправах зі стрічкою (27.550 бала).

Вже третій рік поспіль Таїсія незмінно здобуває золото на Miss Valentine у Естонії.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце