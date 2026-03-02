Онофрійчук здобула три золоті нагороди на етапі гран-прі з художньої гімнастики
Третій рік поспіль Таїсія здобуває золото на Miss Valentine у Естонії
Таїсії Онофрійчук здобула три золоті нагороди на етапі гран-прі з художньої гімнастики Miss Valentine у Тарту (Естонія). Про це повідомляє «Главком».
Після перемоги у багатоборстві (114.850 бала) наша грація ще двічі піднімалася на п'єдестал пошани у двох окремих фіналах: у вправах з обручем (29.050 бала) та у вправах зі стрічкою (27.550 бала).
Вже третій рік поспіль Таїсія незмінно здобуває золото на Miss Valentine у Естонії.
