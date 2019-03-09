Українка Аннамарі Данча досягла найвищого в кар'єрі місця на етапах Кубка світу



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Аннамарі Данча перемогла чинну чемпіонку світу Жюлі Цоґґ Фейсбук Аннимарі Данчі

Аннамарі радіє, що вже наступає на п'яти «топчикам»

У швейцарському Скуолі фінішував передостанній етап Кубка світу в паралельному гігантському слаломі зі сноуборду. Виграла змагання чинна олімпійська чемпіонка Естер Ледецка з Чехії, котра у фіналі перемогла росіянку Мілену Бикову. Третє місце посіла німкеня Хейєнне Лох, котра у медальному заїзді випередила іншу представницю РФ Наталію Соболєву.

Срібна призерка чемпіонату світу-2019, українка Аннамарі Данча поступилася Соболєвій у чвертьфіналі і стала сьомою.

«Сьомий результат сьогодні у мене на Кубку світу, найвищий у кар'єрі, але після другого місця на чемпіонаті світу, напевне, для когось здасться недостатнім, - пише Аннамарі на власній сторінці у «Фейсбуку». - Для когось, але не для мене. Сьогодні всі сиділи в одній секунді, траса була максимально швидкісна і хто тут не ризикував, отримав по повній.

У першій спробі я трохи розгубилася, пізно вийшла зі старту, але ж амбіції вже присутні і тому треба було щось робити. На такому фолі в кваліфікації я ще не їхала, мабуть, ніколи, але воно себе виправдало: з 22-ї позиції піднялась на 14-ту. А це фінал у топ-16. І тут вже палець в рот не клади.

Жюлі Цоґґ зі Швейцарії, яка виграла в мене у великому фіналі на чемпіонаті світу, не витримала мого напору і десь пропала по дорозі до фінішу. Наступною у вісімці була Наталія Соболєва з Росії, з якою я частенько зустрічаюся в заїздах на етапах Кубків світу. Я знову ризикувала, неслася на всіх парах, але коли відчула відрив, ейфорія мене поглинула. Я не впоралася з керуванням, виїхала за далеко від лінії траси, ледь не впала, і отримала 0,9 секунди. Зарано зраділа, скажімо так.

Підсумовуючи, проаналізувавши сьогоднішній день, радо можу сказати, що я вже наступаю на п'яти нашим топчикам дуже близько. Це такий кайф, адреналін та мотивація, що словами не передати. Далі буде».

23 березня сноубордистки проведуть заключний етап Кубка світу у Вінтерберзі (Німеччина).