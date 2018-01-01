Українка Цуренко отримала першу суперницю на турнірі в Хобарті
- Сьогодні, 09:53
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Леся Цуренко. Фото: btu.org.ua
У першому раунді Цуренко зустрінеться з представницею Угорщини
Українська тенісистка Леся Цуренко отримала першу суперницю по турніру в Хобарті.
Нагадаємо, Леся Цуренко розпочала сезон в Брісбені, де спочатку впоралася з Ешлі Барті, а потім в 1/8 фіналу вилетіла від Кайї Канепі.
Тепер же українка виступить на іншому австралійському хардовому турнірі в Хобарті (8-14 січня). Там 42-а ракетка світу отримала п'ятий номер посіву.
У першому раунді Цуренко зустрінеться з представницею Угорщини Тімеєю Бабоша, яка йде 55-ю в рейтингу WTA. Це буде четверта особиста зустріч Цуренко і Бабоша. Поки що українка лідирує з рахунком 2-1.
Джерело: sportarena.com