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    Українка Цуренко отримала першу суперницю на турнірі в Хобарті

    У першому раунді Цуренко зустрінеться з представницею Угорщини
    Українська тенісистка Леся Цуренко отримала першу суперницю по турніру в Хобарті. Нагадаємо, Леся Цуренко розпочала сезон в Брісбені, де спочатку впоралася з Ешлі Барті, а потім в 1/8 фіналу вилетіла від Кайї Канепі. Тепер же українка виступить на іншому австралійському хардовому турнірі в Хобарті (8-14 січня). Там 42-а ракетка світу отримала
    • Сьогодні, 09:53
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    Леся Цуренко. Фото: btu.org.ua
    Леся Цуренко. Фото: btu.org.ua

    У першому раунді Цуренко зустрінеться з представницею Угорщини

    Українська тенісистка Леся Цуренко отримала першу суперницю по турніру в Хобарті.

    Нагадаємо, Леся Цуренко розпочала сезон в Брісбені, де спочатку впоралася з Ешлі Барті, а потім в 1/8 фіналу вилетіла від Кайї Канепі.

    Тепер же українка виступить на іншому австралійському хардовому турнірі в Хобарті (8-14 січня). Там 42-а ракетка світу отримала п'ятий номер посіву.

    У першому раунді Цуренко зустрінеться з представницею Угорщини Тімеєю Бабоша, яка йде 55-ю в рейтингу WTA. Це буде четверта особиста зустріч Цуренко і Бабоша. Поки що українка лідирує з рахунком 2-1.

    Джерело: sportarena.com

    теніс Леся Цуренко
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