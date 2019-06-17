Українка Ляхова виборола третє місце на етапі «Діамантової ліги»
Ольга Ляхова
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Наша легкоатлетка здобула бронзову нагороду в бігу на 800 м
Українська легкоатлетка Ольга Ляхова здобула бронзову нагороду на етапі «Діамантової ліги» в Рабаті. Вона стала третьою в бігу на дистанції 800 м.
Наша спортсменка поступилася лише кенійці Неллі Джепкосгеї та ефіопці Хабітам Аліму.
Це перша нагорода Ляхової на етапах «Діамантової ліги» поточного сезону.
Нагадаємо, на цьому ж етапі в Рабаті наш стрибун у висоту Богдан Бондаренко виборов перемогу.
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