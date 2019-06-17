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    Українка Ляхова виборола третє місце на етапі «Діамантової ліги»

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    Ольга Ляхова - Українка Ляхова виборола третє місце на етапі «Діамантової ліги»
    Ольга Ляхова
    poltava365.com

    Наша легкоатлетка здобула бронзову нагороду в бігу на 800 м

    Українська легкоатлетка Ольга Ляхова здобула бронзову нагороду на етапі «Діамантової ліги» в Рабаті. Вона стала третьою в бігу на дистанції 800 м.

    Наша спортсменка поступилася лише кенійці Неллі Джепкосгеї та ефіопці Хабітам Аліму.

    Це перша нагорода Ляхової на етапах «Діамантової ліги» поточного сезону.

    Нагадаємо, на цьому ж етапі в Рабаті наш стрибун у висоту Богдан Бондаренко виборов перемогу.

     Читайте також: Богдан Бондаренко виграв етап «Діамантової ліги» (відео)
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