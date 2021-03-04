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    Визначилися півфінальні пари Кубка України з футболу

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    Матчі 1/2 фіналу Кубка України відбудуться 21 квітня - Визначилися півфінальні пари Кубка України з футболу
    Матчі 1/2 фіналу Кубка України відбудуться 21 квітня

    Фінал Кубка України має відбутися в Тернополі 12 травня 2021 року

    У Будинку футболу сьогодні, 4 березня, відбулося жеребкування 1/2 фіналу і фіналу (визначився номінальний господар поля) Кубка України.

    Отже, за підсумками жеребкування стали відомі пари 1/2 фіналу турніру:

    «Агробізнес» – «Динамо»

    «Олександрія» – «Зоря»

    Матчі 1/2 фіналу Кубка України відбудуться 21 квітня. «Агробізнес» і «Олександрія» будуть господарями поля.

    Фінал Кубка України має відбутися в Тернополі 12 травня.

    Нагадаємо, в 1/4 фіналу «Шахтар» сенсаційно програв «Агробізнесу» та вилетів з Кубка України.

    Основний час матчу завершився з рахунком 0:0. На 52-й хвилині Алан Патрік не реалізував пенальті «Шахтаря», а за декілька хвилин арбітр зустрічі зафіксував офсайд, коли забивав «Агробізнес».

    У додатковий час, на 96-й хвилині, «Агробізнес» забив переможний м'яч. Автор голу – 30-річний Богдан Семенець.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України жеребкування
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