Визначилися півфінальні пари Кубка України з футболу

Фінал Кубка України має відбутися в Тернополі 12 травня 2021 року

У Будинку футболу сьогодні, 4 березня, відбулося жеребкування 1/2 фіналу і фіналу (визначився номінальний господар поля) Кубка України.

Отже, за підсумками жеребкування стали відомі пари 1/2 фіналу турніру:

«Агробізнес» – «Динамо»

«Олександрія» – «Зоря»

Матчі 1/2 фіналу Кубка України відбудуться 21 квітня. «Агробізнес» і «Олександрія» будуть господарями поля.

Фінал Кубка України має відбутися в Тернополі 12 травня.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу «Шахтар» сенсаційно програв «Агробізнесу» та вилетів з Кубка України.

Основний час матчу завершився з рахунком 0:0. На 52-й хвилині Алан Патрік не реалізував пенальті «Шахтаря», а за декілька хвилин арбітр зустрічі зафіксував офсайд, коли забивав «Агробізнес».

У додатковий час, на 96-й хвилині, «Агробізнес» забив переможний м'яч. Автор голу – 30-річний Богдан Семенець.