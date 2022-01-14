Скандал з Джоковичем завершено. Першу ракетку світу депортують з Австралії

Сербському тенісисту анулювали візу і він не зіграє на першому мейджорі сезону

Перша ракетка світу Новак Джокович не зможе виступити на Відкритому чемпіонаті Австралії. Міністр з імміграції країни Алекс Хоук нарешті виніс рішення у справі – віза спортсмена анульована.

Як повідомляє «Ройтерс», віза Джоковича була анульована у зв'язку із громадським запитом. Хоук наголосив, що рішення спрямоване на захист Австралії.

Раніше прикордонники Австралії анулювали візу Джоковича, але він виграв апеляцію в суді і добився скасування рішення. Тим не менш, влада країни зберегла за собою право депортувати Новака.

Повідомлялося, що команда Джоковича вже визначилася із планом дій. Очікується, що адвокати спортсмена негайно звернуться до суду, а справа буде розглянута у стислий термін. Це дозволить сербському тенісистові виступити на Australian Open.

На мейджорі навіть встигли провести жеребкування і Джокович був у турнірній сітці.

Новак Джокович є противником вакцинації. Без щеплення від коронавірусу не можна потрапити до Австралії. Сербський тенісист надав документ, згідного з яким він перехворів на коронавірус у грудні. Проте згодом з’ясувалося, член його команди припустився грубої помилки в оформленні візи на в'їзд до країни. Джокович намагався в'їхати в Австралію на кшталт візи, яка не припускає того факту, що Новак має медичне звільнення від вакцинації від коронавірусу. Тенісиста помістили на карантин.

Згодом він виграв суд, але рішення мав прийняти міністр з імміграції.

І вже після заяви Алекса Хоука мають відбутися чергові слухання по справі тенісиста.

Відкритий чемпіонат Австралії пройде з 17 по 30 січня. Новак 9 разів вигравав цей турнір.

Тим часом «Форбс» назвав найбагатших спортсменок, і до топ-10 увійшли одразу п'ять тенісисток.



