Українка створила грандіозну сенсацію на «Ролан Гаррос»

Ангеліна Калініна вибила з турніру колишню першу ракетку світу Анжелік Кербер

Справжню сенсацію створила українка Ангеліна Калініна на «Ролан Гаррос». В першому колі турніру серії гранд-слем киянка вибила колишню лідерку рейтингу WTA Анджелік Кербер.

Наша спортсменка впевнено розправилася з німкенею у першому сеті і чудово розпочала другий. Проте, ведучи 5-0, напевно занервувала і подарувала суперниці чотири гейми поспіль. Та все ж Ангеліна змогла взяти себе в руки і дотиснути переможницю трьох мейджорів – 6:2, 6:4.

Четвертий в кар'єрі вихід до другого кола турніру «Великого шлема» приніс Ангеліні, яка виграла 10 з 12 поєдинків проти німецьких тенісисток, 84 тисячі євро призових «брудними».

В другому колі Калініна зіграє з американкою Даніель Коллінз, яка у трьох сетах взяла гору над китаянкою Ван Сію – 6:2, 4:6, 6:4. Даніель займає 50 місце в світовому рейтингу.

А ось ще одна українка Катерина Козлова пройти далі не змогла. Її зупинила австралійка Айла Томляновіч – 6:2, 6:4.

Ще три наші співвітчизниці – Світоліна, Костюк і Завацька – стартують в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції в понеділок, 31 травня. Еліна зустрінеться з маловідомою француженкою Осеан Бабель (1105-я), Марта – з титулованою іспанкою Гарбіньє Мугурусою (13-я), а Катаріна – з Марією Саккарі з Греції (18-а).