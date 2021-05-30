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    Українка створила грандіозну сенсацію на «Ролан Гаррос»

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    Ангеліна Калініна здобула найбільшу перемогу в житті - Українка створила грандіозну сенсацію на «Ролан Гаррос»
    Ангеліна Калініна здобула найбільшу перемогу в житті
    Фото з відкритих джерел

    Ангеліна Калініна вибила з турніру колишню першу ракетку світу Анжелік Кербер

    Справжню сенсацію створила українка Ангеліна Калініна на «Ролан Гаррос». В першому колі турніру серії гранд-слем киянка вибила колишню лідерку рейтингу WTA Анджелік Кербер.

    Наша спортсменка впевнено розправилася з німкенею у першому сеті і чудово розпочала другий. Проте, ведучи 5-0, напевно занервувала і подарувала суперниці чотири гейми поспіль. Та все ж Ангеліна змогла взяти себе в руки і дотиснути переможницю трьох мейджорів – 6:2, 6:4.

    Четвертий в кар'єрі вихід до другого кола турніру «Великого шлема» приніс Ангеліні, яка виграла 10 з 12 поєдинків проти німецьких тенісисток, 84 тисячі євро призових «брудними».

    В другому колі Калініна зіграє з американкою Даніель Коллінз, яка у трьох сетах взяла гору над китаянкою Ван Сію – 6:2, 4:6, 6:4. Даніель займає 50 місце в світовому рейтингу.

    А ось ще одна українка Катерина Козлова пройти далі не змогла. Її зупинила австралійка Айла Томляновіч – 6:2, 6:4.

    Ще три наші співвітчизниці – Світоліна, Костюк і Завацька – стартують в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції в понеділок, 31 травня. Еліна зустрінеться з маловідомою француженкою Осеан Бабель (1105-я), Марта – з титулованою іспанкою Гарбіньє Мугурусою (13-я), а Катаріна – з Марією Саккарі з Греції (18-а).

    Теги: теніс Ролан Гаррос Ангеліна Калініна
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    Українка створила грандіозну сенсацію на «Ролан Гаррос»