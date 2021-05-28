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    Завацька взяла реванш у росіянки і пробилася до основної сітки «Ролан Гаррос»

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    Катарина Завацька вдруге в сезоні пробилася до основної сітки мейджора - Завацька взяла реванш у росіянки і пробилася до основної сітки «Ролан Гаррос»
    Катарина Завацька вдруге в сезоні пробилася до основної сітки мейджора
    Фото з відкритих джерел

    У Відкритому чемпіонаті Франції візьмуть участь п’ять українок

    Катарина Завацька подолала сито кваліфікації в Парижі. 21-річна українка повторила свій особистий рекорд і другий рік поспіль виступить в основі турніру. У грі з росіянкою Анастасією Гасановою вона віддала супернииці всього три гейми – 6:2, 6:1. На рахунку Завацької 5 брейків. Раніше в цьому році дівчата зустрічалися на турнірі в Санкт-Петербурзі, де Гасанова виграла в тригодинному матчі.

    Катаріна вперше в кар'єрі візьме участь у двох розіграшах одного з «Шлемів» в основі.

    Як і минулого року, на кортах «Ролан Гаррос» в основі в одиночному розряді візьмуть участь одразу 5 представниць України. В останній раз два сезони поспіль як мінімум 5 українок стартували в основній сітці французького «Шлема» ще в 2006-2008 роках: у 2006 році – 6 тенісисток, в 2007 році – 7 тенісисток, 2008 рік – 7 тенісисток.

    Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катерина Козлова потрапили в основну сітку безпосередньо, а Ангеліна Калініна вчора оформила перемогу в фіналі відбірного етапу.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Катаріна Завацька
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    Завацька взяла реванш у росіянки і пробилася до основної сітки «Ролан Гаррос»