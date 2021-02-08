Українка виграла другу нагороду на Кубку Європи зі сноубордингу

Українська спортсменка стала третьою у паралельному слаломі

Українська сноубордистка Аннамарі Данчу завоювала бронзову медаль в паралельному слаломі у другий день Кубку Європи в Швейцарії.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

«Ще одна нагорода в Ленцерхайді! Вітаємо українську сноубордистку Аннамарі Данчу з бронзовою нагородою в паралельному слаломі в другий день Кубку Європи в Швейцарії», – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, вчора Аннамарі Данчу завоювала золото в паралельному слаломі на Кубку Європи. Також серед чоловіків срібло завоював українець Василь Кашелюк.

Аннамарі Данчу – чемпіонка України 2007 року, призер міжнародних змагань, учасниця Європейського молодіжного олімпійського фестивалю 2007 року (м. Хака, Іспанія) – четверте місце, учасник чемпіонату світу 2007, у 2009 році посіла 6 і 8 місце на чемпіонаті світу серед юніорів, 15 місце – на чемпіонаті світу (м. Гангвонг, Корея).

Тричі вигравала золоті нагороди Кубка Європи в гігантському слаломі – у 2009, 2010 і 2011 роках.

У 2010 році Аннамарі стала чемпіонкою світу зі сноуборду серед юніорів. Вона виграла змагання в паралельному слаломі. У фінальному заїзді вона перемогла швейцарку Юліж Цог.