Українка виграла золото на Кубку світу з фрістайлу



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Надія Мохнацька - переможниця етапу Кубку світу

Великий успіх українського спорту

Українська спортсменка Надія Мохнацька здобула перемогу у змаганнях з лижної акробатики на шостому етапы Кубка світу з фристайлу, який приймає Казахстан.

Надія змогла справитися із хвилюванням і обійти більш досвідчених спортсменів, здобувши першість на шостому етапі Кубка світу.

Українка з результатом 73,66 стала першою. Це перший подіум у кар'єрі 24-річної фристайлістки з Івано-Франківська.. До цього вона тричі потрапляла до ТОП-10.

Свято!

Друге та третє місця посіли американка Меган Нік та Жанбота Альдабергенова (Казахстан).

У змаганнях також виступали Анастасія Новосад — 11 місце, Микола Пуздерко - 9, Олександр Окіпнюк - 22.