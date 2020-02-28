Українка виграла золото на Кубку світу з фрістайлу
Надія Мохнацька - переможниця етапу Кубку світу
Великий успіх українського спорту
Українська спортсменка Надія Мохнацька здобула перемогу у змаганнях з лижної акробатики на шостому етапы Кубка світу з фристайлу, який приймає Казахстан.
Надія змогла справитися із хвилюванням і обійти більш досвідчених спортсменів, здобувши першість на шостому етапі Кубка світу.
Українка з результатом 73,66 стала першою. Це перший подіум у кар'єрі 24-річної фристайлістки з Івано-Франківська.. До цього вона тричі потрапляла до ТОП-10.
Свято!
Друге та третє місця посіли американка Меган Нік та Жанбота Альдабергенова (Казахстан).
У змаганнях також виступали Анастасія Новосад — 11 місце, Микола Пуздерко - 9, Олександр Окіпнюк - 22.