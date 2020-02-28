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    Українка виграла золото на Кубку світу з фрістайлу

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    Надія Мохнацька - переможниця етапу Кубку світу - Українка виграла золото на Кубку світу з фрістайлу
    Надія Мохнацька - переможниця етапу Кубку світу

    Великий успіх українського спорту

    Українська спортсменка Надія Мохнацька здобула перемогу у змаганнях з лижної акробатики на шостому етапы Кубка світу з фристайлу, який приймає Казахстан.

    Надія змогла справитися із хвилюванням і обійти більш досвідчених спортсменів, здобувши першість на шостому етапі Кубка світу.

    Українка з результатом 73,66 стала першою. Це перший подіум у кар'єрі 24-річної фристайлістки з Івано-Франківська.. До цього вона тричі потрапляла до ТОП-10.

    87768660_2863016793762359_7891552598770057216_oСвято!

    Друге та третє місця посіли американка Меган Нік та Жанбота Альдабергенова (Казахстан).

    У змаганнях також виступали Анастасія Новосад — 11 місце, Микола Пуздерко - 9, Олександр Окіпнюк - 22.

    лижний спорт
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