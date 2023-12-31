Україна вимагає відставки президента Європейської конфедерації волейболу через візит до РФ

Боричич відвідав заходи з нагоди 100-річчя російського волейболу в Москві

Федерація волейболу України закликала Александара Боричича покинути посаду президента Європейської конфедерації волейболу (ЄКВ) через його відвидини заходів у Москві. Про це йдеться в заяві організації.

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«28 грудня президент CEV Александар Боричич, разом із низкою представників національних асоціацій інших країн, узяв участь в урочистостях, присвячених 100-річчю російського волейболу в столиці РФ Москві. Федерація волейболу України шокована тим, що відбулося, і вважає дії пана Боричича аморальними з усіх точок зору», – йдеться у дописі.

ФВУ пояснює, що своїм вчинком Боричич порушив усі морально-етичні норми, підтримкою агресора принизив Україну, українців і весь вільний світ.

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«Цинізму ситуації додає той факт, що наступної ночі після приїзду пана Боричича Україна була піддана найбільшому з початку війни обстрілу. По території нашої держави було випущено 160 ракет і дронів, якими зруйновано або пошкоджено 100 приватних будинків, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок. Не виключено, що тієї миті, коли пан Боричич повертався з Москви додому, на Україну саме летіли ворожі ракети», – повідомила Федерація волейболу.

Александар Боричич очолює Європейську конфедерацію волейболу з 2015 року. У 2020-му функціонера переобрали на новий чотирирічний термін. За час функціонерської роботи очолював національні югославську та сербську федерації. Роботу в ЄКВ він поєднує з посадою другого виконавчого віцепрезидента Міжнародної федерації волейболу.

Нагадаємо, МВС Росії оголосило в розшук фехтувальників із російської збірної Сергія Біду та його дружину Віолетту Біду (Храпіну), які виїхали з Росії до США.