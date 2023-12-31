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Україна вимагає відставки президента Європейської конфедерації волейболу через візит до РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна вимагає відставки президента Європейської конфедерації волейболу через візит до РФ
Александар Боричич очолює Європейську конфедерацію волейболу з 2015 року
фото: Європейська конфедерація волейболу

Боричич відвідав заходи з нагоди 100-річчя російського волейболу в Москві 

Федерація волейболу України закликала Александара Боричича покинути посаду президента Європейської конфедерації волейболу (ЄКВ) через його відвидини заходів у Москві. Про це йдеться в заяві організації. 

«28 грудня президент CEV Александар Боричич, разом із низкою представників національних асоціацій інших країн, узяв участь в урочистостях, присвячених 100-річчю російського волейболу в столиці РФ Москві. Федерація волейболу України шокована тим, що відбулося, і вважає дії пана Боричича аморальними з усіх точок зору», – йдеться у дописі.

ФВУ пояснює, що своїм вчинком Боричич порушив усі морально-етичні норми, підтримкою агресора принизив Україну, українців і весь вільний світ.

«Цинізму ситуації додає той факт, що наступної ночі після приїзду пана Боричича Україна була піддана найбільшому з початку війни обстрілу. По території нашої держави було випущено 160 ракет і дронів, якими зруйновано або пошкоджено 100 приватних будинків, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок. Не виключено, що тієї миті, коли пан Боричич повертався з Москви додому, на Україну саме летіли ворожі ракети», – повідомила Федерація волейболу.

Александар Боричич очолює Європейську конфедерацію волейболу з 2015 року. У 2020-му функціонера переобрали на новий чотирирічний термін. За час функціонерської роботи очолював національні югославську та сербську федерації. Роботу в ЄКВ він поєднує з посадою другого виконавчого віцепрезидента Міжнародної федерації волейболу.

Нагадаємо, МВС Росії оголосило в розшук фехтувальників із російської збірної Сергія Біду та його дружину Віолетту Біду (Храпіну), які виїхали з Росії до США.

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Теги: спорт волейбол

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