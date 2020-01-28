Бринзак відсіяв першу біатлоністку від чемпіонату світу



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Дарина Блашко останнім часом не вражала Biathlon.com.ua

За відсутності повноцінного головного тренера рішення приймає керівник Федерації

У складі збірної України з біатлону, яка починає цілеспрямовану підготовку до чемпіонату світу, який стартує 13 лютого в італійській Антерсельві, стало на одну спортсменку менше. Президент національної Федерації Володимир Бринзак прийняв рішення відмовитися від послуг натуралізованої білоруски Дарини Блашко, яка останнім часом серйозно здала.

«Даша не буде відбиратися на чемпіонат світу. Вона їде додому, пройде обстеження, відновиться. Треба розібратися в причинах такого різкого падіння функціональних можливостей після Нового року і неготовності боротися на рівні Кубка світу. Тому, швидше за все, вона не поїде і на збір.

Поки що не вписується в команду на чемпіонат світу Артем Тищенко. І я б зробив вибір на користь Руслана Ткаленко: він останнім часом додав у швидкості, і стрільба в порядку. Тому його шанси бути запасним на чемпіонаті світу найвищі», - сказав в інтерв’ю Biathlon.com.ua президент ФБУ Володимир Бринзак.