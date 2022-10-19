Український боксер з іронією порівняв рашизм із німецьким фашизмом

Російська пропаганда невдало копіює нацистську Німеччину

Український боксер Дмитро Безус висміяв російську ідеологію та порівняв використання дітей у пропаганді Російською Федерацією та фашистською Німеччиною.

Спортсмен опублікував у сторіс Instagram колаж, що складається із двох фото. На першому кадрі стояли діти із символікою німецьких фашистів. На другому знімку хлопчики та дівчатка, присівши на коліна, демонстрували символ Z, який використовує Росія під час військової агресії проти України.

«Звичайно різниця є! Навіть велика! Ті, що з минулого, стоять у повний зріст», – написав боксер.

Українець пожартував над недолугою пропагандою росіян скріншот з соцмереж

Нагадаємо, жителька російського міста Томськ Альбіна Сентякова провела акцію протесту проти війни. Дівчина поголила налисо голову на центральній площі міста. Активістка склала волосся в коробку, а потім підняла її вгору, показавши напис «Ні – значить ні».

Як відомо, мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.