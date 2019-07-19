  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українки вибороли бронзову медаль чемпіонату світу в артистичному плаванні

    • Розсилка
    Збірна України з артистичного плавання - Українки вибороли бронзову медаль чемпіонату світу в артистичному плаванні
    Збірна України з артистичного плавання
    Фейсбук

    Наші спортсменки стали третіми в довільній групі на чемпіонаті світу з водних видів спорту

    Українська збірна виборола бронзову медаль в довільній програмі артистичного плавання на чемпіонаті світу з водних видів спорту в корейському Кванджу.

    У складі нашої команди виступали Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Марта Федіна, Марина і Влада Алексіїви, Яна Нарєжна, Аліна Шинкаренко, Катерина Резнік. Запасними у цьому виді були Олександра Коваленко та Вероніка Гришко.

    Це вже п’ята нагорода наших спортсменів у Кванджу.

    Читайте також: Визначилися суперники українських клубів у гандбольних єврокубках
    Читайте також
    водні види спорту плавання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ