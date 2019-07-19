Українки вибороли бронзову медаль чемпіонату світу в артистичному плаванні
Збірна України з артистичного плавання
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Наші спортсменки стали третіми в довільній групі на чемпіонаті світу з водних видів спорту
Українська збірна виборола бронзову медаль в довільній програмі артистичного плавання на чемпіонаті світу з водних видів спорту в корейському Кванджу.
У складі нашої команди виступали Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Марта Федіна, Марина і Влада Алексіїви, Яна Нарєжна, Аліна Шинкаренко, Катерина Резнік. Запасними у цьому виді були Олександра Коваленко та Вероніка Гришко.
Це вже п’ята нагорода наших спортсменів у Кванджу.