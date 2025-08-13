Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Всесвітні ігри: розклад виступів українців 14 серпня

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Всесвітні ігри: розклад виступів українців 14 серпня
Українці продовжують боротьбу за нагороди Всесвітніх ігор

14 серпня українці змагатимуться у скелелазінні, кікбоксингу та самбо

13 серпня на Всесвітніх іграх-2025 українці змагатимуться у двох видах спорту. Про це повідомляє «Главком».

Скелелазіння

  • 5:45 – Швидкість, особисті, чоловіки, кваліфікація: Ярослав Ткач, Костянтин Павленко, Григорій Ільчишин, Денис Мозолевич,13:24 – фінал.

Кікбоксинг WAKO

  • 9:45 – К-1, вагова категорія 52 кг, жінки, поєдинок за бронзу: Дарина Іванова.
  • 10:00 – К-1, вагова категорія 60 кг, жінки, поєдинок за бронзу: Аліна Мартинюк.
  • 13:00 – К-1, вагова категорія 63,5 кг, чоловіки, фіналу: Гліб Мазур.
  • 15:20 – К-1, вагова категорія 91+ кг, чоловіки, фінал: Роман Щербатюк.

Самбо

  • 7:12 – Бойовий розділ, 64 кг, чоловіки, чвертьфінал: Олександр Воропаєв, 13:06 – поєдинок за бронзу, 14:06 – фінал.
  • 7:36 – Бойовий розділ, 98 кг, чоловіки, чвертьфінал: Анатолій Волошинов, 13:18 – поєдинок за бронзу, 14:18 – фінал.
  • 9:12 – Бойовий розділ, жіноча команда, чвертьфінал: Україна – Венесуела, 10:00 – півфінали, 13:24 – поєдинок за бронзу, 14:24 – фінал.
  • 9:48 – Бойовий розділ, чоловіча команда, чвертьфінал: Україна – Киргизстан, 10:24 – півфінали, 13:36 – поєдинок за бронзу, 14:36 – фінал.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: кікбоксинг скелелазіння спорт самбо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У бундестазі вірять, що йога може допомогти працівникам
Бундестаг вигадав оригінальний метод, щоб знизити стрес у працівників
4 серпня, 11:44
Підтримка війни, яку розв'язав Путін, коштувала Садулаєву (праворуч) участі в Олімпіаді
Олімпіада – стоп! Як МОК карає росіян: резонансна справа Садулаєва у деталях
29 липня, 17:38
У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак
Україна увійшла до топ-15 медального заліку Універсіади
28 липня, 10:46
25 липня Луїджі Самеле виповнилося 38 років
Харлан зворушливо привітала нареченого з днем народження
25 липня, 12:20
Харькова (четверта ліворуч) відмовилася робити світлину з російським військовим та залишила подіум
Харькова відмовилася робити фото з російським військовим після перемоги на чемпіонаті світу
23 липня, 21:33
Усик знищив Дюбуа та зібрав усі пояси надважкої ваги
Перемоги Усика, вибухи у РФ, ДТП у Києві: головне за ніч
20 липня, 06:23
Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні.
Головний бій року. Все, що потрібно знати про протистояння між Усиком та Дюбуа
19 липня, 10:41
На Олімпіаді 2010 року у Ванкувері Гренвольд став бронзовим призером
Блискавка вбила призера Олімпіади-2010
16 липня, 20:56
Фетисов: Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів
Депутат Думи влаштував істерику через рішення організаторів Вільнюського марафону щодо росіян
16 липня, 12:47

Новини

Всесвітні ігри: розклад виступів українців 14 серпня
Всесвітні ігри: розклад виступів українців 14 серпня
«Запоріжжя» підсилилося ще одним американським баскетболістом
«Запоріжжя» підсилилося ще одним американським баскетболістом
Україна перебуває в топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор
Україна перебуває в топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор
Дружина росіянина Сафонова заявила, що дуже хвилюється за чоловіка після появи в «ПСЖ» Забарного
Дружина росіянина Сафонова заявила, що дуже хвилюється за чоловіка після появи в «ПСЖ» Забарного
Відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України з футболу
Відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України з футболу
Мережа відреагувала мемами і фотожабами на поразку «Динамо» від «Пафоса»
Мережа відреагувала мемами і фотожабами на поразку «Динамо» від «Пафоса»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9590
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
8772
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
7497
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
5549
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua