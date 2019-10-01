Українська атлетка пояснює причину невдачі на чемпіонаті світу проблемами з технікою



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Ганна Гацько-Федусоа сподівається виправити недоліки в олімпійський рік НОК України

Попри низьке місце, Ганна Гацько-Федусова задоволена виступом у Досі

Кваліфікаційні змагання чемпіонату світу з легкої атлетики в метанні списа серед жінок виявилися для України невдалими. Нашу державу в цій дисципліні представляла запоріжанка Ганна Гацько-Федусова. У найкращій спробі спортсменка показала результат 55 метрів 84 сантиметри і посіла 26-те місце у загальному заліку. До фіналу відбиралося дванадцять спортсменок.

- Стан був хороший, отримала задоволення від змагань, але технічно не склалося, - коментує невдачу Гацько-Федусова. - У мене весь сезон такий. Було кілька турнірів, де показала результати 59-60 метрів, але це не мої результати. Я чудово розумію, що набагато сильніша і можу метати набагато далі. Дуже сподіваюся, вірю і робитиму все для того, щоб на олімпійський рік потрапляти у фінал. Потрібно впоратися технічно, поставити цей рух, довести його до автомату і вже метати на всю силу.

- Ваш тренер В’ячеслав Римко сказав одну річ: Ви час від часу прокручуєте в пам’яті рекордну спробу і намагаєтеся її повторити, задіяти ту техніку. А враховуючи те, що зараз вам ставлять нову техніку, то це все лише шкодить.

- Можливо, так і є. Я 15 років тренувалася у Сергія Павловича і зараз буде третій рік, як працюю з В’ячеславом Вікторовичем. Перелаштуватися складно. Коли чула, що легше навчити, ніж перевчити, то ніколи не думала, що це насправді так. Але зараз переконалася на власному прикладі у тому, що це не так легко. Стара техніка, яка була, рухи, вправи, настанови, думки, мої внутрішні думки – все перемішується у голові і потрібно просто досягнути того, щоб зібрати цей кидок в одне ціле і робити все можливе для того, щоб метати далеко.

- Ви сказали, що отримали задоволення від змагань. Тобто те, що все ж потрапили на чемпіонат світу за відбором добре і має лише додати мотивації?

- Звісно, додасть. Це основний старт сезону. І я рік тренувалася, готувалася, віддавала всі сили і всю себе, щоб потрапити на чемпіонат світу. Я рада. Відверто кажучи, те, що так сталося, це диво. Я була 35-ю і думала, що вже не вдасться, а зайшла 29-ю.

Джерело: Федерація легкої атлетики України