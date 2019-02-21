Українська біатлоністка не розуміє, як можна не їхати на Універсіаду в Росії
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Юлія Журавок офіційно увійшла до числа адептів «спорту поза політикою»
Срібна призерка вчорашньої індивідуальної гонки на чемпіонаті Європи Юлія Журавок зізналася, що з радістю б виступила Всесвітній зимовій Універсіаді в російському Красноярську.
«Якщо чесно, я ще до кінця не знаю, поїдемо чи ні, - вражає глибиною розуміння в бесіді з російськими журналістами Юлія. - Якщо ні... Я взагалі все це не розумію. Я б з радістю їздила і виступала і в Росії, і в інших місцях. Тим більше ми, спортсмени, дружимо з росіянами. Я особливо дружу з Вікторією Сливко. Ми дружимо і спілкуємося, проблем немає жодних».
Нагадаємо, що збірна України на Універсіаду до Красноярська не поїде. Наша країна бойкотує змагання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації на сході держави. Про це було відомо ще на початку лютого.