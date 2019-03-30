Збірну України з біатлону більше не тренуватиме російський тренер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дороги Андрєя Прокуніна і Володимира Бринзака розійшлися Biathlon.com.ua

Андрєй Прокунін відправлений у відставку

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Андрєй Прокунін оголосив про те, що залишає свою посаду. Наставника не влаштували умови роботи, які йому запропонувати в Федерації біатлону України.

«Хочу повідомити, що з сьогоднішнього дня я не є старшим тренером жіночої збірної України. Той формат роботи, який був запропонований Федерацією, не влаштовує мене, як тренера. Я хочу зростати, розвиватися, але в зв'язку з тим, що багато спортсменок перебувають на індивідуальній підготовці з особистими тренерами, я не бачу можливості для самореалізації. Тому я прийняв рішення залишити цю посаду і дати можливість реалізуватися в цій ролі іншим фахівцям», - пояснив своє рішення Прокунін.

«Припинення співпраці з нашою командою - рішення Андрія Прокуніна, до якого ми поставилися з розумінням, - прокоментував президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак. - На сьогоднішній тренерській раді ми обговорювали питання подальшої організації роботи команди. І якщо по чоловічій вже є визначеність, то по жіночій збірній питання залишаються до другої половини квітня.

Швидше за все, молодіжна група і доросла команда тренуватимуться за різними методиками, і в цій ситуації Андрєй Прокунін висловив свої міркування про те, що така схема роботи не дозволить йому реалізувати свої тренерські ідеї.

Поки ми не будемо робити різких дій стосовно нового тренера команди - працювати продовжать ті фахівці, які робили це і в минулому сезоні. Віта і Валя Семеренко, швидше за все, і далі працюватимуть з Григорієм Шамраєм, Настя Меркушина - з батьком, інші дівчата – під керівництвом Валерія Лесникова, який відповідатиме за функціональну підготовку, а також Володимира Махлаєва і Олександра Біланенка, які зосередяться на стрільбі.

Ми прийняли рішення більше довіряти нашим фахівцям - і в тренерському штабі, і в сервіс-групі. Тому будемо поступово йти від практики запрошення закордонних фахівців. Але всі кадрові питання ще обговоримо і затвердимо під час тренерського семінару, який відбудеться в останній декаді квітня», - розповів Бринзак.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу в Естерсунді жіноча збірна України завоювала бронзові медалі в естафетній гонці.

У загальному заліку Кубка світу серед українок найкращий результат показала Анастасія Меркушина, яка посіла 35-те місце.