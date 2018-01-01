Українська фристайлістка Полюк не пробилася до фіналу в акробатиці

Ольга зайняла 16-те підсумкове місце на Олімпіаді у Південній Кореї

Україна не буде представлена у фіналі змагань з фристайлу в акробатиці на Олімпійських іграх у Пхьончхані. У першій кваліфікації Ольга Полюк за свій стрибок отримала 82.21 бала. Як виявилося, цей результат став десятим. Далі ж, відразу у фінал, з першої кваліфікації пройшло шість спортсменок. Аналогічна кількість атлеток отримувала перепустки у



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Ольга зайняла 16-те підсумкове місце на Олімпіаді у Південній Кореї

Україна не буде представлена у фіналі змагань з фристайлу в акробатиці на Олімпійських іграх у Пхьончхані.

У першій кваліфікації Ольга Полюк за свій стрибок отримала 82.21 бала. Як виявилося, цей результат став десятим.

Далі ж, відразу у фінал, з першої кваліфікації пройшло шість спортсменок.

Аналогічна кількість атлеток отримувала перепустки у вирішальний раунд і після другого етапу відбору.

Полюк мала четвертий показник перед другими стрибками, але після того, як кілька конкуренток її випередили, вона заявила складнішу комбінацію.

На жаль, стрибнути вдало вдруге їй не вдалося. Судді дали їй 55.50 бала, а це означало, що у підсумкову класифікацію піде перша спроба.

Отож, у підсумку Ольга завершила Олімпіаду-2018 на 16-му місці.

У вирішальному раунді візьмуть участь 12 фристайлісток.

Зауважимо, що уродженка України Алла Цупер, яка виступає за Білорусь, вийшла у фінал за підсумками другої кваліфікації.

У чоловічій частині змагань з фристайлу Україну представить Олександр Абраменко.

Знайомтесь з повним календарем змагань на Олімпіаді, а також з календарем змагань українських спортсменів.