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    Українська гімнастка здобула три золоті нагороди на Гран-прі в Хорватії

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    Діана Варінська. Фото: НОК України - Українська гімнастка здобула три золоті нагороди на Гран-прі в Хорватії
    Діана Варінська. Фото: НОК України

    Українка додала ще два золота — у вільних вправах та вправах на колоді

    Представниця України з художньої гімнастики Діана Варінська тріумфувала на етапі Гран-Прі у Хорватії.

    Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

    Українка до нещодавньої золотої нагороди у вправах на брусах етапу Гран-Прі зі спортивної гімнастики додала ще два золота — у вільних вправах та вправах на колоді.

    Діана Варінська доходила й до двох фіналів на чемпіонаті світу в Монреалі, зазначається на сайті.

    Нагадаємо, четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна вдало розпочала виступ на другому турнірі серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Ролан Гаррос у Парижі із загальним призовим фондом 36 млн євро.

    спортивна гімнастика Гран-прі
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