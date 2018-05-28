Українська гімнастка здобула три золоті нагороди на Гран-прі в Хорватії

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Діана Варінська. Фото: НОК України

Українка додала ще два золота — у вільних вправах та вправах на колоді

Представниця України з художньої гімнастики Діана Варінська тріумфувала на етапі Гран-Прі у Хорватії.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Українка до нещодавньої золотої нагороди у вправах на брусах етапу Гран-Прі зі спортивної гімнастики додала ще два золота — у вільних вправах та вправах на колоді.

Діана Варінська доходила й до двох фіналів на чемпіонаті світу в Монреалі, зазначається на сайті.

Нагадаємо, четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна вдало розпочала виступ на другому турнірі серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Ролан Гаррос у Парижі із загальним призовим фондом 36 млн євро.