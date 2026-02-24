Українська легкоатлетка Левченко продовжила серію подіумів бронзою у Польщі

Юлія Левченко в останні два сезони суттєво покращила свої результати після кількарічної «прірви» в результатах

Юлія боролася за медалі з віцечемпіонкою світу 2025

На змаганнях Золотої серії Континентального туру в польському Торуні українська зірка стрибків у висоту Юлія Левченко вчетверте поспіль піднялася на п'єдестал пошани. Про це повідомляє «Главком».

Шлях до медалі

Юлія впевнено розпочала турнір, долаючи висоти 1,80 м, 1,84 м, 1,87 м та 1,91 м з першої спроби. Вирішальною стала планка на позначці 1,94 м, яку Левченко підкорила з третьої спроби. Хоча за кількістю використаних стрибків вона поступилася сріблом ямайці Ламарі Дістан, цей результат гарантував їй бронзову нагороду. Переможницею домашнього турніру стала представниця Польщі, срібна призерка Чемпіонату світу 2025, Марія Жодзік з особистим рекордом 1,98 м.

Попередні досягнення Левченко

Бронза в Торуні стала логічним продовженням вражаючої серії 28-річної легкоатлетки, яка цього року демонструє чи не найкращу стабільність за останні кілька зимових сезонів. Свій переможний шлях у 2026-му Левченко розпочала з тріумфу на престижному турнірі в німецькому Коттбусі, де вона єдина серед усіх учасниць підкорила планку на висоті 1,96 м, встановивши свій найкращий результат сезону.

Згодом успіх повторився у Вайнгаймі: там Юлія знову піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу, підтвердивши статус фаворитки міжнародних стартів. Не менш значущим став виступ у Карлсруе, де в гострій боротьбі зі світовими лідерами українка завоювала срібну медаль.

Неприємна ціна бронзової медалі

Однак радість від чергової нагороди затьмарила новина про стан здоров'я Юлії. Після завершення змагань у Польщі спортсменка зізналася, що відчуває сильний біль у нозі. Вона опублікувала пост у своєму Instagram, де зазначила: «Спортсмен, у якого нічого не болить – не спортсмен». Наразі спортсменка проходить відновлення та налаштована на позитив.

Ситуація з травмою ставить під питання участь Левченко у наступних зимових стартах. «Якщо відновлення не пройде добре, завжди можна перестрибнути на літній сезон», – підсумувала стан срібна призерка Чемпіонату світу 2017, натякаючи на пріоритетність збереження здоров'я перед великими літніми змаганнями.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх та Юлія Левченко посіли два перші місця на турнірі у Німеччині. Українські стрибунки у висоту розіграли золото INIT Indoor Meeting Karlsruhe.