Жодної медалі на Олімпіаді. Ющенко заспокоїв українців

Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей

Третій президент України Віктор Ющенко прокоментував виступ українських спортсменів на Олімпійських іграх 2026 року. Колишній глава держави закликав українців не хвилюватися через відсутність медалей, оскільки, за його словами, це лише загартує волю атлетів, повідомляє «Главком».

«​Ви знаєте... я дивлюся в очі нашим хлопцям і дівчатам, які повертаються з італійських арен... і я бачу там не втому. Я бачу там те, що ми називаємо генетичним кодом переможців. Це та сама незламна сила, що тече в нашій крові від славного козацтва, від усіх тих велетів духу, які століттями боронили наше право бути господарями на своїй землі», – каже він.

Ющенко зазначив, що українці – це нація з тисячолітньою історією звитяг. Він зазначив, що Олімпіада – це «лише один день у житті вічної нації».

«​Хтось скаже: «Ми ж не перемогли сьогодні, ми не перші в рейтингу». Але я вам скажу так: Олімпіада – це лише один день у житті вічної нації. Так, можливо, сьогодні метал ще не став чистим золотом у кожній дисципліні... але цей вогонь, він загартовує нашу волю. Я відчуваю, що ми стали сильнішими саме через ці випробування. Ми вчимося, ми гартуємося», – наголосив він.

Колишній глава держави підкреслив, що українці не мають права на зневіру через поразку. Він наголосив, що «головний фініш» попереду.

«​Я глибоко переконаний... я вірю кожною клітиною свого єства: наш головний фініш ще попереду. І це буде фініш, де світ нарешті стане суголосним з Україною, де кожен усвідомить: Україна – це велика європейська нація. І так само, як ми зціпивши зуби йдемо до вершин у спорті, ми неодмінно подолаємо і цю московську орду, бо правда на нашому боці. Ми переможемо — і в спорті, і в житті — бо ми того варті. Ми маємо це право від Бога і від своєї землі», – зазначив експрезидент України.

До слова, у неділю, 22 лютого, завершилася змагальна програма Олімпіади 2026, яка проходила в Італії. Упродовж шістнадцяти днів було розіграно 116 комплектів нагород у шістнадцяти видах спорту: гірськолижному спорті, біатлоні, босблеї, лижних перегонах, керлінгу, фігурному катанні, фристайлі, хокеї, санному спорті, лижному двоборстві, шорт-треку, скелетоні, стрибках на лижах з трампліну, лижному альпінізмі, сноубородингу та ковзанярському спорті.