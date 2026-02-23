Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жодної медалі на Олімпіаді. Ющенко заспокоїв українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Жодної медалі на Олімпіаді. Ющенко заспокоїв українців
Лижні акробати Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна з синьо-жовтим стягом у руках під час церемонії закриття Ігор
фото: НОК

Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей

Третій президент України Віктор Ющенко прокоментував виступ українських спортсменів на Олімпійських іграх 2026 року. Колишній глава держави закликав українців не хвилюватися через відсутність медалей, оскільки, за його словами, це лише загартує волю атлетів, повідомляє «Главком».

«​Ви знаєте... я дивлюся в очі нашим хлопцям і дівчатам, які повертаються з італійських арен... і я бачу там не втому. Я бачу там те, що ми називаємо генетичним кодом переможців. Це та сама незламна сила, що тече в нашій крові від славного козацтва, від усіх тих велетів духу, які століттями боронили наше право бути господарями на своїй землі», – каже він.

Ющенко зазначив, що українці – це нація з тисячолітньою історією звитяг. Він зазначив, що Олімпіада – це «лише один день у житті вічної нації».

«​Хтось скаже: «Ми ж не перемогли сьогодні, ми не перші в рейтингу». Але я вам скажу так: Олімпіада – це лише один день у житті вічної нації. Так, можливо, сьогодні метал ще не став чистим золотом у кожній дисципліні... але цей вогонь, він загартовує нашу волю. Я відчуваю, що ми стали сильнішими саме через ці випробування. Ми вчимося, ми гартуємося», – наголосив він.

Колишній глава держави підкреслив, що українці не мають права на зневіру через поразку. Він наголосив, що «головний фініш» попереду.

«​Я глибоко переконаний... я вірю кожною клітиною свого єства: наш головний фініш ще попереду. І це буде фініш, де світ нарешті стане суголосним з Україною, де кожен усвідомить: Україна – це велика європейська нація. І так само, як ми зціпивши зуби йдемо до вершин у спорті, ми неодмінно подолаємо і цю московську орду, бо правда на нашому боці. Ми переможемо — і в спорті, і в житті — бо ми того варті. Ми маємо це право від Бога і від своєї землі», – зазначив експрезидент України.

Жодної медалі на Олімпіаді. Ющенко заспокоїв українців фото 1

До слова, у неділю, 22 лютого, завершилася змагальна програма Олімпіади 2026, яка проходила в Італії. Упродовж шістнадцяти днів було розіграно 116 комплектів нагород у шістнадцяти видах спорту: гірськолижному спорті, біатлоні, босблеї, лижних перегонах, керлінгу, фігурному катанні, фристайлі, хокеї, санному спорті, лижному двоборстві, шорт-треку, скелетоні, стрибках на лижах з трампліну, лижному альпінізмі, сноубородингу та ковзанярському спорті. 

Читайте також:

Теги: Віктор Ющенко Олімпіада медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шлепер вирішила відновити свою кар'єру, і тому її спільний виступ з сином став можливим
Мати та син уперше в історії Білих Олімпіад одночасно представлять свою країну
26 сiчня, 13:45
У середу, 4 лютого 2026 року, на Олімпіаді стартувала перша сесія змагань з керлінгу серед змішаних пар
На Зимовій Олімпіаді сталася надзвичайна ситуація
4 лютого, 21:39
Низка політиків закликає усунути Вассермана з поста голови оргкомітету через «ненайкраще представництво»
Голова організаційного комітету Олімпіади-2028 опинився у файлах Епштейна
5 лютого, 19:06
Російський прапор на трибунах з'явився в третьому періоді
Олімпіада. Російський прапор з'явився на хокейній грі, на якій були присутні Рубіо і Венс
6 лютого, 12:00
У січні 2026 року у Солт-Лейк-Сіті, яке прийматиме Олімпіаду 2032, випало снігу на 76 см менше за середню норму
Занепад Білих Олімпіад? Через потепління суттєво зменшиться число господарів зимових Ігор
11 лютого, 17:54
Владислав Гераскевич змагатиметься на своїх третіх Олімпійських іграх
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 12 лютого
12 лютого, 00:39
Офіційною підставою для дискваліфікації українця стала нібито його відмова дотримуватися правил щодо самовираження для атлетів
МОК покарав Гераскевича за шолом, але закрив очі на подібні вчинки інших учасників Олімпіади
13 лютого, 10:49
Ковзанярка Фемке Кок підтвердила статус найкращої спринтерки світу
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 15 лютого
15 лютого, 22:11
Українська чоловіча естафета три Олімпіади поспіль завершує змагання зі штрафними колами
Олімпіада 2026. Результати українців 17 лютого
18 лютого, 02:54

Новини

Кулєша оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
Кулєша оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
Гімнаст Чепурний здобув золото Кубка світу
Гімнаст Чепурний здобув золото Кубка світу
Лень набрав чотири очки у фіналі Кубка Іспанії з баскетболу
Лень набрав чотири очки у фіналі Кубка Іспанії з баскетболу
Гераскевич прокоментував атаки ботів на його сторінки в соцмережах
Гераскевич прокоментував атаки ботів на його сторінки в соцмережах
Російські лижники вперше в історії повертаються з Олімпіади без нагород
Російські лижники вперше в історії повертаються з Олімпіади без нагород
Жодної медалі на Олімпіаді. Ющенко заспокоїв українців
Жодної медалі на Олімпіаді. Ющенко заспокоїв українців

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua