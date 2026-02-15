Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 15 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 15 лютого
Ковзанярка Фемке Кок підтвердила статус найкращої спринтерки світу
фото: Reuters

Дев'ятий день подарував володарів унікальних досягнень для світового спорту

У неділю, 15 лютого, відбулися чергові медальні змагання Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

У дев'ятий змагальний день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно дев'ять комплектів нагород у восьми різних видах спорту. Спортсмени змагалися за золоті медалі у фристайлі, ковзанярському спорті, лижних перегонах, біатлоні, скелетоні, стрибках на лижах з трампліну та гірськолижному спорті. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. На жаль, Україна поки що має у своєму активі нуль нагород, але за наступні вісім днів це може цілком змінитися. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Усі медалісти 15 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Біатлон Переслідування, жінки Ліза Вітоцці (Італія) Марен Кіркейде (Норвегія) Суві Мінкінен (Фінляндія)
Біатлон Переслідування, чоловіки Мартін Понсілуома (Швеція) Стурла Легрейд (Норвегія) Емільян Жаклян (Франція)
Фристайл Парний могул, чоловіки Мікаел Кінзбері (Канада) Ікума Хорішима (Японія) Метт Грехем (Австралія)
Лижні перегони Естафета, чоловіки Норвегія Франція Італія
Гірські лижі Гігантський слалом, жінки Федеріка Бріньйоне (Італія)

Сара Гектор (Швеція)

Теа Луїз Ст'єрнсунд (Норвегія)

 Не нагороджувалася
Сноубординг Сноубордкрос, змішані команди Велика Британія 1

Італія 1

 Франція 2
Ковзани 500 м, жінки Фемке Кок (Нідерланди) Ютта Лердам (Нідерланди) Міко Тахагі (Японія)
Скелетон Змішані команди Табіта Стокер, Метт Вестон (Велика Британія) Сюзанне Крер, Аксель Юнгк (Німеччина) Жаклін Пфайфер, Крістофер Гротер (Німеччина)
Трамплін Великий трамплін, жінки Анна Стрьом (Норвегія) Ейрін Квандаль (Норвегія) Ніка Превц (Словенія)

Підсумки медальних дисциплін

У біатлоні обидві гонки переслідування виграли спортсмени, які перебували поза трійкою найкращих у спринті. У жінок Ліза Вітоцці зуміла виправдати статус головної надії вболівальників збірної Італії: після провальної індивідуальної гонки та невдалого заключного кола під час спринта вона вибила чотири нулі. Цього було достатньо для перемоги, адже інші конкурентки припускалися похибок на заключних рубежах. Другою в жіночому персьюті стала переможниця спринту Марен Кіркейде, а третьою – фінка Суві Мінкінен. 

У чоловіків гонка розгорталася подібним чином. Проте перемогу в ній неочікувано здобув швед Мартін Понсілуома, який традиційно є дуже швидким на дистанції, але має суттєві проблеми на стрільбі. Проте у недільних змаганнях він зумів відпрацювати лише з однією хибою, принісши Швеції їхню першу медаль у біатлоні. Другим і третім стали Стурла Легрейд та Емільян Жаклян, які мали заочну сутичку після спринтерської гонки. Норвежець пожартував, що Жаклян зупинився на дистанції, щоб дати комусь п'ятірку, а ось француз відповів, що рознесе суперника по дистанції. Після своєї поразки у протистоянні Емільян Жаклян сказав, що вони зі Стурлою владнали ситуацію. 

У фристайлі парний могул у чоловіків закривав програму для спеціалістів спусків по горбистим трасам. Неймовірну історію вдалося зробити команді Канаді, яка перервала свою серію невдалих стартів, завоювавши своє перше золото Мілану-Кортіни-д'Ампеццо лише на дев'ятий день. Його автором став видатний могуліст Мікаел Кінзбері, який після прикрої поразки у могулі зібрав волю в кулак і не лишив шансів своїм суперникам. Другим став японець Ікума Хорішима, а третім – австралієць Метт Грехем, який підстрахував свого співвітчизника, олімпійського чемпіона 2026 року в класичному могулі Купера Вудса, для якого турнір на вибування не склався. 

У лижних перегонах команда Норвегії виборола очікуване золото в чоловічій естафеті. Воно зробило фінішера команди, Йоганнеса Гесфлота Клебо, найбільш титулованим спортсменом в історії зимових видів спорту: 29-річний норвежець першим виборов одразу дев'ять медалей найвищої проби. Срібними призерами стали французи, а бронзовими - італійці, які виграли боротьбу у фінів силами прапороносця Італії на Олімпіаді 2026 Федеріко Пеллегріно. 

У гірськолижному спорті Федеріка Бріньйоне продовжує творити історію. Нестримна італійка стала однією з двох спортсменок, які вигравали зв'язку супергігант-гігантський слалом: подібне вдавалося лише її співвітчизниці Деборі Компаньйоні. Щоправда, Компаньйоні зробила це на двох різних Олімпіадах, тому досягнення Бріньйоне є унікальним. Не менш унікальним є і подіум, адже дві срібні призерки, чинна олімпійська чемпіонка Сара Гектор та норвежка Теа Луїз Ст'єрнсунд показали ідентичний час не в одній, а одразу в двох спробах. Вони розділили срібло, повторивши історію з парною комбінацією у чоловіків, де відбулося аналогічне. 

У ковзанярському спорті трійка з дистанції 1000 метрів знову повторилася і на удвічі коротшій відстані. Щоправда, колеги по нідерландській збірній вирішили помінятися місцями: після другої позиції Фемке Кок здобула золото з олімпійським рекордом, а Ютта Лердам задовольнилася сріблом. 

У сноубордингу в змішаній команді з бордкросу перемогла команда Великої Британії. Після невдачі в особистому турнірі від Шарлотти Бенкс, вона зі своїм партнером Г'ю Найтінгелом зуміла виграти золоту медаль. Причому саме Бенкс витягнула Велику Британію на вершину п'єдесталу, відігравши 14 сотих секунди в француженки Леа Касти, яка в підсумку відвалилася на третю позицію після виграного етапу від Лоана Боццоло. Другою стала команда Італії, а ось четверте місце посіла Австралія, яку не змогла врятувати навіть олімпійська чемпіонка Джозі Бафф після провального етапу від Адама Ламберта. 

У скелетоні дебютний розіграш медалей у змішаній команді виявився неймовірно передбачуваним. Серед шести призерів одразу п'ять були на п'єдесталі, причому всі повторили свої позиції з індивідуальних змагань. Першим фінішував Метт Вестон зі своєю напарницею Табітою Стокер (вона була п'ятою в особистому скелетоні), другими вчергове стали Аксель Юнгк і Сюзанне Крегер, а третіми – Крістофер Готер і Жаклін Пфайфер. 

У стрибках на лижах Анна Стрьом може пишатися своїм виступом у Предаццо, адже норвежка стала першою в історії стрибків на лижах з трампліну жінкою, якій вдалося виграти і нормальний, і великий трамплін. Навіть у чоловіків це на одній Олімпіаді робили лише легендарні Каміль Стох та Зімон Амман, тому Стрьом сміливо можна називати однією з топових представниць стрибків на лижах з трампліну. Срібною стала її співвітчизниця Ейрін Квандаль, а бронзовою - Ніка Превц, яку до старту вважали претенденткою на досягнення, яке є в активі у Стрьом. 

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Після дев'ятого дня Норвегія та Італія ще більше відірвалися від США завдяки своїм двом золотим медалям. Наближаються до трійки найкращих Нідерланди, яких підтягнули догори традиційно сильні ковзанярські види. 

Нагадаємо, що у десятий день Олімпіади 2026 буде розіграно шість комплектів нагород

Теги: Олімпіада гірські лижі Ліза Вітоцці подіум Мартін Понсілуома медалі ковзанярський спорт

