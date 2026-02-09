Магучіх та Левченко посіли два перші місця на турнірі у Німеччині
Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко розіграли золото «INIT Indoor Meeting Karlsruhe». Про це повідомляє «Главком».
Як виступили українки
Міжнародні змагання з легкої атлетики у рамках Світового золотого туру проходили у німецькому Карлсруе.
Дуель Ярослави Магучіх та Юлії Левченко розпочалася на висоті 1,94 м. Ярослави взяла її з першої спроби, Юлія – з третьої. На 1,96 м, підкорених з другої спроби, Юлія Левченко завершила виступ, здобувши срібло зі своїм найкращим результатом сезону.
Магучіх з першого стрибка взяла планку на висотах 1,96 м та 1,98 м. Переможні 2,01 м наша рекордсменка світу підкорила з другої спроби. Третьою з результатом 1,88 м стала француженка Солен Жикель.
