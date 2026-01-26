Американець побив один з найстаріших світових рекордів легкої атлетики

Джош Гої є чинним чемпіоном світу в приміщенні з бігу на 800 метрів

Востаннє настільки швидко бігали на дистанції 800 метрів у приміщенні майже три декади тому

24 січня 2026 року американець Джош Гої встановив новий світовий рекорд у бігу на 800 метрів у приміщенні. Про це повідомляє «Главком».

Чинний чемпіон світу продемонстрував неймовірну форму, подолавши дистанцію за 1:42,50 хвилини. Цей результат дозволив йому перевершити одне з найстаріших досягнень у легкій атлетиці – рекорд данця Вілсона Кіпкетера, який тримався непохитно протягом 29 років. Попередній орієнтир у 1:42,67 хвилини був установлений ще у березні 1997 року в Парижі, і протягом десятиліть він вважався майже недосяжним для сучасних бігунів. Гої покращив цей час на 0,17 секунди, підтвердивши статус найсильнішого атлета на цій дистанції в закритих приміщеннях.

Сам забіг на турнірі «New Balance Indoor Grand Prix» став цікавим і з ще однієї причини. Роль пейсмейкера (бігуна, який задає потрібний темп на певній частині дистанції) виконав рідний брат рекордсмена – Джаксон Гої. Завдяки чітко розрахованому графіку, Джош пройшов позначку 400 метрів за 50,21 секунди, а 600 метрів – за 1:16,19 хвилини. На заключному колі американець залишився наодинці з секундоміром під шалену підтримку трибун. Його перевага над найближчим переслідувачем, поляком Філіпом Островські, склала понад дві секунди. Островські фінішував з особистим рекордом, а бронзовий призер Раян Кларк оновив національний рекорд Нідерландів.

Варто зазначити, що це не перший гучний успіх Гої на бостонському треку. Лише у грудні він встановив тут світовий рекорд на дистанції 600 метрів. Такий потужний старт сезону робить його беззаперечним фаворитом майбутнього чемпіонату світу в приміщенні в польському Торуні, де він захищатиме свій титул у березні.

Крім успіху на 800 метрах, бостонський Гран-прі відзначився ще одним світовим досягненням. Гоббс Кесслер оновив рекорд на дистанції 2000 метрів, який тримався з 2007 року.

