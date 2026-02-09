Олімпіада. Усі медалісти за 8 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Гірські лижі Швидкісний спуск, жінки Бризі Джонсон (США) Емма Айхер (Німеччина) Софія Годжа (Італія) Лижні перегони Скіатлон, чоловіки Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) Маттіс Деслож (Франція) Мартін Левстрем Нюнґет (Норвегія) Біатлон Змішана естафета Франція Італія Німеччина Сноубординг Паралельний гігантський слалом, жінки Зузана Мадерова (Чехія) Сабін Пайєр (Австрія) Луція Д'Альмассо (Італія) Сноубординг Паралельний гігантський слалом, чоловіки Бенджамін Карл (Австрія) Сан-кьом Кім (Південна Корея) Тервел Замфіров (Болгарія) Ковзани 5000 м, чоловіки Сандер Айтрем (Норвегія) Методей Жилек (Чехія) Ріккардо Лорелло (Італія) Санний спорт Одномісні сани, чоловіки Макс Лангенган (Німеччина) Йонас Мюллер (Австрія) Домінік Фішналлер (Італія) Фігурне катання Командний турнір США Японія Грузія

Підсумки медальних дисциплін

У гірськолижному спорті команда Сполучених Штатів Америки зазнала значної втрати, адже легендарна Ліндсі Вонн під час швидкісного спуску помилилася під час проходження воріт на верхній частині траси та зазнала жахливого падіння. Дещо «підсолодити» цей жахливий момент для американців змогла Бризі Джонсон, яка підтвердила свій титул чемпіонки світу та вперше у кар'єрі стала золотою призеркою Олімпіади.

У лижних перегонах Йоганнес Гесфлот Клебо у своєму коронному стилі на фініші скіатлону не лишив шансів своїм суперникам, здобувши шосте для себе золото Олімпіад. Однак скіатлон приніс ще одну драму: сенсаційний француз Маттіс Деслож міг отримати дискваліфікацію. На нього поскаржилася сторона нейтральних, адже їхній лижник Савелій Коростельов зупинився на четвертому місці. У підсумку відсторонення француза не було, і росіянин лишився поза подіумом.

У біатлоні у змішаній естафеті французька команда зуміла у жіночій частині гонки відіграти своє відставання і виграти гонку. Неочікуваною виявилася боротьба за бронзу, адже Франциска Пройс (Німеччина) і Марен Кіркейде (Норвегія) обидві пішли на штрафні кола. Щоправда, норвежка пішла на два, а німкеня – на одне, що й визначило долю перегонів.

У сноубордингу в паралельному гігантському слаломі сенсаціям не було меж: три головні фаворитки у жінок, Естер Ледецькі, Рамона-Терезія Гофмайстер та Цубакі Мікі не дісталися навіть до півфіналу. Те саме відбувалося у чоловіків, де італійська команда виступила невлало, і жоден з господарів не дійшов до 1/2 фіналу. У підсумку новою чемпіонкою стала Зузана Мадерова, а чемпіоном – Бенджамін Карл, який підтвердив перемогу чотирирічної давності.

У ковзанярському спорті Сандер Айтрем перейняв переможну естафету від італійки Франчески Лолобріджиди, завершивши змагання з олімпійським рекордом на дистанції 5000 метрів. Італія ж і в цих змаганнях без медалі не лишилася: бронзу країні приніс Рікардо Лорелло.

У санному спорті в чоловічих одномісних санях Макс Лангенган блискуче пройшов усі чотири заїзди, не лишивши шансів лідеру сезону, Йонасу Мюллеру, для реваншу. Бронзу в боротьбі з латвійцем Крістапсом Апарйодсом виборов італієць Домінік Фішналлер.

У фігурному катанні у командному турнірі після трьох днів змагань Японія і США йшли поруч. Перед останнім видом країни навіть зрівнялися у балах, але Ілля Малінін на шість балів обійти Суна Сато і принести перемогу американцям. Бронзу виборола команда Італії, яка зуміла перемогти Грузію, складену на 80% з росіян.

Медальний залік після першого дня Олімпійських Ігор-2026