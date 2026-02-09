Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпіада. Усі медалісти за 8 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Олімпіада. Усі медалісти за 8 лютого
Зузана Мадерова продовжила переможні традиції Чехії в паралельному гігантському слаломі
фото: Deník/Lukáš Kaboň

Вісім подій подарували яскраву боротьбу за нагороди

У неділю, 8 лютого, відбулися чергові медальні змагання Олімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком».

У другий день змагань у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно вісім комплектів нагород у шести різних видах спорту. Спортсмени змагалися за перші золоті медалі у біатлоні, санному спорті та фігурному катанні, а також виступали в лижних перегонах, ковзанярському спорті та сноубордингу. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. На жаль, Україна поки що має у своєму активі нуль нагород, але за наступні 15 днів це може цілком змінитися. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Усі медалісти 8 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Гірські лижі Швидкісний спуск, жінки Бризі Джонсон (США) Емма Айхер (Німеччина) Софія Годжа (Італія)
Лижні перегони Скіатлон, чоловіки Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) Маттіс Деслож (Франція) Мартін Левстрем Нюнґет (Норвегія)
Біатлон Змішана естафета Франція Італія Німеччина
Сноубординг Паралельний гігантський слалом, жінки Зузана Мадерова (Чехія) Сабін Пайєр (Австрія) Луція Д'Альмассо (Італія)
Сноубординг Паралельний гігантський слалом, чоловіки Бенджамін Карл (Австрія) Сан-кьом Кім (Південна Корея) Тервел Замфіров (Болгарія)
Ковзани 5000 м, чоловіки Сандер Айтрем (Норвегія) Методей Жилек (Чехія) Ріккардо Лорелло (Італія)
Санний спорт Одномісні сани, чоловіки Макс Лангенган (Німеччина) Йонас Мюллер (Австрія) Домінік Фішналлер (Італія)
Фігурне катання Командний турнір США Японія Грузія

Підсумки медальних дисциплін

У гірськолижному спорті команда Сполучених Штатів Америки зазнала значної втрати, адже легендарна Ліндсі Вонн під час швидкісного спуску помилилася під час проходження воріт на верхній частині траси та зазнала жахливого падіння. Дещо «підсолодити» цей жахливий момент для американців змогла Бризі Джонсон, яка підтвердила свій титул чемпіонки світу та вперше у кар'єрі стала золотою призеркою Олімпіади.

У лижних перегонах Йоганнес Гесфлот Клебо у своєму коронному стилі на фініші скіатлону не лишив шансів своїм суперникам, здобувши шосте для себе золото Олімпіад. Однак скіатлон приніс ще одну драму: сенсаційний француз Маттіс Деслож міг отримати дискваліфікацію. На нього поскаржилася сторона нейтральних, адже їхній лижник Савелій Коростельов зупинився на четвертому місці. У підсумку відсторонення француза не було, і росіянин лишився поза подіумом.

У біатлоні у змішаній естафеті французька команда зуміла у жіночій частині гонки відіграти своє відставання і виграти гонку. Неочікуваною виявилася боротьба за бронзу, адже Франциска Пройс (Німеччина) і Марен Кіркейде (Норвегія) обидві пішли на штрафні кола. Щоправда, норвежка пішла на два, а німкеня – на одне, що й визначило долю перегонів.

У сноубордингу в паралельному гігантському слаломі сенсаціям не було меж: три головні фаворитки у жінок, Естер Ледецькі, Рамона-Терезія Гофмайстер та Цубакі Мікі не дісталися навіть до півфіналу. Те саме відбувалося у чоловіків, де італійська команда виступила невлало, і жоден з господарів не дійшов до 1/2 фіналу. У підсумку новою чемпіонкою стала Зузана Мадерова, а чемпіоном – Бенджамін Карл, який підтвердив перемогу чотирирічної давності.

У ковзанярському спорті Сандер Айтрем перейняв переможну естафету від італійки Франчески Лолобріджиди, завершивши змагання з олімпійським рекордом на дистанції 5000 метрів. Італія ж і в цих змаганнях без медалі не лишилася: бронзу країні приніс Рікардо Лорелло.

У санному спорті в чоловічих одномісних санях Макс Лангенган блискуче пройшов усі чотири заїзди, не лишивши шансів лідеру сезону, Йонасу Мюллеру, для реваншу. Бронзу в боротьбі з латвійцем Крістапсом Апарйодсом виборов італієць Домінік Фішналлер.

У фігурному катанні у командному турнірі після трьох днів змагань Японія і США йшли поруч. Перед останнім видом країни навіть зрівнялися у балах, але Ілля Малінін на шість балів обійти Суна Сато і принести перемогу американцям. Бронзу виборола команда Італії, яка зуміла перемогти Грузію, складену на 80% з росіян.

Медальний залік після першого дня Олімпійських Ігор-2026

Після другого дня Норвегія завдяки двом золотим медалям вирвалася у лідери змагань. Також дві нагороди здобула і американська команда, а ось італійці вибороли одразу п'ять нагород різного ґатунку. 

Нагадаємо, що у перший день Олімпіади-2026 було розіграно п'ять комплектів нагород

Теги: фігурне катання гірські лижі Ліндсі Вонн Санний спорт медалі Олімпіада сноуборд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пропагандисти повідомляють, що сімейна пара із Молдови прийшла підтримати Коростельова на змагання зі скіатлону
Олімпіада. Вболівальники пронесли російську і радянську символіку, щоб підтримати військового з РФ
Вчора, 14:42
На останньому колі «класики» у скіатлоні росіянка впала після спуску
Лижниця з Росії, яка незаконно відвідувала Крим, впала під час виступу на Олімпіаді
7 лютого, 20:01
Катерина Коцар завершила виступи на 14 місці
Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади
7 лютого, 13:31
Україна представлена найбільшою збірною за останні 16 років на зимових Олімпіадах
Збірна України яскраво з'явилася на церемонії відкриття Олімпіади: подробиці
7 лютого, 00:18
Росія представлена однією з найменших делегацій в історії, тому представники цієї країни намагаються здійснювати провокації
Італія назвала країну, яка влаштовує їй кібератаки перед Олімпіадою
5 лютого, 17:02
Заборона на пронесення російських прапорів діє на змагальних майданчиках, у медіацентрі та Олімпійському селищі
МОК заборонив проносити російські прапори на олімпійські об'єкти
3 лютого, 12:02
МОК відповів на запит «Главкома»
Чи отримував Гераскевич попередження щодо акцій проти війни? Відповідь МОК
30 сiчня, 17:57
Марсак є першим українцем, який виконує четверні стрибки
Фігурист Марсак показав найкращий у кар'єрі прокат на чемпіонаті Європи
15 сiчня, 22:42
Брат Колесника служить у ЗСУ, а родина щодня перебуває під обстрілами в Харкові
Колишній українець Колесник представить США на Олімпіаді-2026
12 сiчня, 18:03

Новини

Олімпіада. Усі медалісти за 8 лютого
Олімпіада. Усі медалісти за 8 лютого
Суперникам українського скелетоніста заборонено одягати інноваційні шоломи на Олімпіаді
Суперникам українського скелетоніста заборонено одягати інноваційні шоломи на Олімпіаді
МЗС України прокоментувало скандальну заяву Мудрика про Волинську трагедію
МЗС України прокоментувало скандальну заяву Мудрика про Волинську трагедію
Правовласники заборонили фігуристу з Росії виступати під музику з «Парфумера» на Олімпіаді
Правовласники заборонили фігуристу з Росії виступати під музику з «Парфумера» на Олімпіаді
Львівські «Карпати» через мовний скандал змінили капітана
Львівські «Карпати» через мовний скандал змінили капітана
Олімпіада: Україна фінішувала в топ-10 змішаної естафети з біатлону
Олімпіада: Україна фінішувала в топ-10 змішаної естафети з біатлону

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua