Призерка Олімпіади-2024 тріумфально повернулася на змагання після народження дитини

Геращенко на першому ж старті сезону показала гідний результат

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко повернулася у великий спорт після народження доньки. Про це повідомляє «Главком».

Виступ спортсменки

У неділю, 1 лютого 2026 року, 30-річна атлетка здобула впевнену перемогу на командному чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні, що проходив у Києві. Цей старт став для неї першим після тривалої перерви, яка тривала з вересня 2024 року. Попри пропущений сезон 2025, Геращенко продемонструвала високий результат як для старту сезону.

Ірина розпочала свій виступ із висоти 1,70 м і долала кожну наступну планку – 1,75 м, 1,80 м, 1,83 м та 1,86 м – виключно з першої спроби. Коли її основні конкурентки, Оксана Окунєва та Ірина Безсмертна, завершили виступи на позначці 1,80 м, Геращенко продовжила боротьбу в секторі наодинці. Переможну крапку атлетка поставила на висоті 1,90 м, яку також підкорила з першого стрибка, не стримавши емоцій після вдалої спроби. Стрибки на 1,94 м цього разу успіху не принесли, проте результат 1,90 м дозволив Ірині увійти до топ-13 найкращих стрибунок світу на початку 2026 року.

Коментарі атлетки та плани на сезон

Після виступу Ірина Геращенко зізналася прес-службі Федерації легкої атлетики України, що процес повернення був складним не лише фізично, а й психологічно. «Після народження донечки я зрозуміла, що стрибки – це те, чим я живу. Я вдячна своїй підтримці, яка не дала мені здатися», – поділилася спортсменка. Вона також зазначила, що спочатку планувала повернутися лише до літнього сезону, проте прогрес у тренуваннях дозволив вийти в сектор уже взимку.

У лютому Ірина планує виступити на Кубку України та національній першості, де спробує покращити свій результат і зміцнити позиції перед літніми міжнародними стартами. Також українці реально відібратися на Чемпіонат світу в приміщенні, якщо вона встигне набрати відповідний світовий рейтинг або виконає кваліфікаційний норматив 1,96 м.

Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх з рекордом відкрила для себе 2026-й рік. Результат 2,03 м офіційно став найкращим показником сезону у світі на початок 2026 року, оскільки до цього моменту жодна стрибунка не піднімалася вище за 1,89 м.