Українська ралійна команда зайняла третє місце в Естонії

Eurolamp WRT вдало продовжила виступи у чемпіонатах Естонії та Латвії: екіпаж Горбаня та Ларенса фінішував третім на Ралі Сарма

Після другого етапу чемпіонату Естонії екіпаж Eurolamp World Rally Team зберіг за собою позицію лідера першості. При цьому за підсумками Rallijs Sarma Валерій Горбань і Сергій Ларенс піднялися на третю сходинку подіуму. З перших кілометрів ініціативу захопив екіпаж Миколи Грязіна, який виграв всі спецділянки й, у підсумку, – цілу гонку. А



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Eurolamp WRT вдало продовжила виступи у чемпіонатах Естонії та Латвії: екіпаж Горбаня та Ларенса фінішував третім на Ралі Сарма

Після другого етапу чемпіонату Естонії екіпаж Eurolamp World Rally Team зберіг за собою позицію лідера першості.

При цьому за підсумками Rallijs Sarma Валерій Горбань і Сергій Ларенс піднялися на третю сходинку подіуму.

З перших кілометрів ініціативу захопив екіпаж Миколи Грязіна, який виграв всі спецділянки й, у підсумку, – цілу гонку. А ось за друге місце дуету Eurolamp WRT довелося вести щільну боротьбу не тільки з Егоном Кауром, але і з Райнером Аусом.

Горбань і Ларенс показали другий час на СД1 і СД4, а на СД5 і СД6 – третій час. При цьому результати були дуже щільними – навіть коли екіпаж української команди фінішував з четвертим часом на СД2 і СД3, програш суперникам становив лічені секунди.

Після п’яти спецділянок Горбаня та Ларенса від другого місця відділяло менше секунди, після шести – трохи більше п’яти секунд.

Переломний момент фактично трапився на дистанції СД7, на якому у протистоянні з Кауром було програно дев’ять секунд.

«Гонка було дуже щільною, з хорошою конкурентною боротьбою. Але занадто великого програшу на одній зі спецділянок виявилося досить, щоб практично втратити шанс поборотися за друге місце. Після цього ми їхали з прицілом на надійність», - розповів після фінішу Горбань.

Наразі Валерій і Сергій очолюють турнірні таблиці обох першостей, оскільки перші два етапи чемпіонату Естонії були спареними з етапами чемпіонату Латвії.

Наступний етап чемпіонату Естонії, Tallinna Rally, відбудеться 11-12 травня.

Джерело: ua.motorsport.com