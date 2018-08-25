Українська тенісистка Калініна вийшла до основної сітки US Open



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Ангеліна Калініна вперше у кар'єрі зіграє на турнірі «Grand Slam»

136-а ракетка світу, 21-річна українка Ангеліна Калініна, посіяна на турнірі під 26-м номером, завдала поразки 199-у номеру у рейтингу WTA, 18-річній австралійці Джеймі Фурліс. Рахунок зустрічі за сетами 3: 6, 6: 2, 6: 1.

За дві години сім хвилин, проведених на корті, Калініна реалізувала п'ять брейк-пойнтів з одинадцяти, а Фурліс - два з восьми. На своїх подачах обидві тенісистки припустилися по три подвійних помилки, при цьому Ангеліна виконала два ейси, а Джеймі лише один. Це була перша зустріч тенісисток між собою.

Суперницею нашої спортсменки у першому колі стане 166-а ракетка світу, 24-річна Катінка фон Дейхманн з Ліхтенштейну.

Таким чином, Калініна стала шостою українкою, що бере участь у змаганнях цього року. Вона приєдналася до Еліни Світоліної, Лесі Цуренко, Катерини Бондаренко, Катерини Козлової і Даяни Ястремської. Відзначимо, що шість українок в основній сітці US Open - найкращий результат для України за останні 10 років.

Джерело: Tribuna.com