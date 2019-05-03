Українська тенісистка вийшла до півфіналу турніру в німецькому Вісбадені



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Катерина Завацька повинна постаратися, щоб захистити здобуті торік там же, у Вісбадені, рейтингові очки Великий теніс України

Катерина Завацька цьогоріч вперше зайшла так далеко

176-та на даний момент ракетка світу Катерина Завацька вийшла у півфінал турніру із серії ITF в німецькому Вісбадені (покриття - ґрунт, призовий фонд - $60 000).

В 1/4 фіналу Катерина перемогла 135-ту тенісистку світу Аранчу Рус із Нідерландів - 6:3, 7:6(4).

Українці знадобилося дві години і сім хвилин, щоб обіграти 28-річну голландку.

У другому сеті Завацька поступалася 2:5, проте зуміла зрівняти рахунок, а потім перевести гру на тай-брейк, по ходу якого зробила три міні-брейки і втратила дві своїх подачі.

Катерина вперше цьогоріч зіграє в півфіналі одиночного розряду. Суперницею 19-річної українки стане представниця Чилі Даніела Сеґель (WTA №378). У 2017 році Завацька вже грала з чилійкою на 100-тисячнику в Пуатьє (хард, зал) і перемогла у трьох сетах.

Зауважимо, що торік Завацька стала фіналісткою турніру у Вісбадені. Тоді вона поступилася у двох сетах вирішального матчу Катінці фон дайхманн із Ліхтенштейну.