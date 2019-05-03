  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська тенісистка вийшла до півфіналу турніру в німецькому Вісбадені

    • Розсилка
    Катерина Завацька повинна постаратися, щоб захистити здобуті торік там же, у Вісбадені, рейтингові очки - Українська тенісистка вийшла до півфіналу турніру в німецькому Вісбадені
    Катерина Завацька повинна постаратися, щоб захистити здобуті торік там же, у Вісбадені, рейтингові очки
    Великий теніс України

    Катерина Завацька цьогоріч вперше зайшла так далеко

    176-та на даний момент ракетка світу Катерина Завацька вийшла у півфінал турніру із серії ITF в німецькому Вісбадені (покриття - ґрунт, призовий фонд - $60 000).

    Читайте також

    В 1/4 фіналу Катерина перемогла 135-ту тенісистку світу Аранчу Рус із Нідерландів - 6:3, 7:6(4).

    Українці знадобилося дві години і сім хвилин, щоб обіграти 28-річну голландку.

    У другому сеті Завацька поступалася 2:5, проте зуміла зрівняти рахунок, а потім перевести гру на тай-брейк, по ходу якого зробила три міні-брейки і втратила дві своїх подачі.

    Катерина вперше цьогоріч зіграє в півфіналі одиночного розряду. Суперницею 19-річної українки стане представниця Чилі Даніела Сеґель (WTA №378). У 2017 році Завацька вже грала з чилійкою на 100-тисячнику в Пуатьє (хард, зал) і перемогла у трьох сетах.

    Зауважимо, що торік Завацька стала фіналісткою турніру у Вісбадені. Тоді вона поступилася у двох сетах вирішального матчу Катінці фон дайхманн із Ліхтенштейну.

     Читайте також: Рейтинг WTA: Світоліна втратила дві позиції, ще одна українка в топ-100 і стрибок через 48 місць Лопатецької
    Читайте також
    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ