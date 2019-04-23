Міс довгі ноги. Запаморочливі фото тенісистки Даніели Гантухової



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На думку багатьох прихильників тенісу, Даніела Гантухова була свого часу найкрасивішою представницею WTA-туру

Особливо шанувальники її таланту відзначали вишукану манеру гри і фотогенічну зовнішність дівчини, через яку її стали називати «Міс довгі ноги».

Словацька тенісистка Даніела Гантухова народилася 23 квітня 1983 року. Спортсменка була відома впевненим агресивним стилем, але критики відзначали психологічну нестійкість Даніели: тактичні невдачі вибивали її з колії, і вона в подальшому могла програти навіть вдало розпочатий матч.

6 липня 2017 року Даніела Гантухова оголосила про завершення професійної кар'єри тенісистки.

«З усією вдячністю і радістю хочу сказати, що прийшов час піти з професійного тенісу. Це не означає, що я взагалі прощаюся з тенісом. Я знаю, що в житті неможливо розлучитися з тим, що ви любите і що знаходиться у вашому серці, а теніс для мене - одна з таких речей. Це було частиною моєї душі, моєї ДНК з тих пір, як я вперше взяла ракетку і вдарила м'ячем об стіну. Це почуття залишиться зі мною назавжди», - заявила словачка.

36-річна тенісистка 16 разів за кар'єру перемагала на турнірах WTA, сім з яких в одиночному розряді. Вона вигравала Roland Garros, US Open, Australian Open і Вімблдон в міксті, а також ставала переможницею Кубка федерації в складі національної збірної.

Гантухова також активно знімається в рекламі і модельних фотосесіях, часто для благодійних цілей. Вона випускала власний фотокалендар, а також нерідко знімається оголеною для різних глянцевих журналів.