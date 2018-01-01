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    Українська тенісистка Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів

    У першій двадцятці також знаходиться ще одна українка - Марта Костюк
    Українська тенісистка Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів після виходу минулого тижня в фінал кваліфікації турніру серії WTA Premier в Брісбені. На даний момент 17-річна українка йде на 177-му місці в класифікації WTA. На п'ять позицій нижче розташувалася американка Аманда Анісімова, яка лідирувала до цього тижня. У першій
    • Сьогодні, 20:30
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    Даяна Ястремська. Фото: УНІАН
    Даяна Ястремська. Фото: УНІАН

    У першій двадцятці також знаходиться ще одна українка - Марта Костюк

    Українська тенісистка Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів після виходу минулого тижня в фінал кваліфікації турніру серії WTA Premier в Брісбені.

    На даний момент 17-річна українка йде на 177-му місці в класифікації WTA.

    На п'ять позицій нижче розташувалася американка Аманда Анісімова, яка лідирувала до цього тижня.

    У першій двадцятці також знаходиться ще одна українка - Марта Костюк (№13).

    У загальному рейтингу Костюк 521-а.

    Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна після перемоги на турнірі в Брісбені минулого тижня повернула собі статус четвертої ракетки світу.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Даяна Ястремська
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