Українська тенісистка Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів
- Сьогодні, 20:30
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Даяна Ястремська. Фото: УНІАН
У першій двадцятці також знаходиться ще одна українка - Марта Костюк
Українська тенісистка Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів після виходу минулого тижня в фінал кваліфікації турніру серії WTA Premier в Брісбені.
На даний момент 17-річна українка йде на 177-му місці в класифікації WTA.
На п'ять позицій нижче розташувалася американка Аманда Анісімова, яка лідирувала до цього тижня.
У першій двадцятці також знаходиться ще одна українка - Марта Костюк (№13).
У загальному рейтингу Костюк 521-а.
Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна після перемоги на турнірі в Брісбені минулого тижня повернула собі статус четвертої ракетки світу.
Джерело: xsport.ua