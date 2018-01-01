Українська тенісистка Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів

У першій двадцятці також знаходиться ще одна українка - Марта Костюк

Українська тенісистка Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів після виходу минулого тижня в фінал кваліфікації турніру серії WTA Premier в Брісбені. На даний момент 17-річна українка йде на 177-му місці в класифікації WTA. На п'ять позицій нижче розташувалася американка Аманда Анісімова, яка лідирувала до цього тижня. У першій