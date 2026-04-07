Легендарний велогонщик Погачар був оштрафований після перемоги на Турі Фландрії

Тадей Погачар отримав змішане святкування своєї третьої у кар'єрі перемоги на змаганнях у Бельгії

Причина санкцій виявилася неочікуваною

Перемога Тадея Погачара на Турі Фландрії 2026 року, де він повторив рекорд змагань, вигравши втретє, була затьмарена кількома дисциплінарними інцидентами, відкритих у сторону словенського велосипедиста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Брана Вандекапелле.

Інцидент на залізничному переїзді

Найсерйозніший епізод стався під час самої гонки: Погачар та ще кілька гонщиків з передньої частини пелотону проігнорували заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді, намагаючись наздогнати групу відриву. Тоді як решта переслідувачів зупинилася, лідери продовжили рух.

Погачар заявив, що попередження було занадто пізнім, адже лишалося приблизно 10 метрів до колій, і він фізично не міг зупинитися миттєво, спершу прийнявши сигнальників за протестувальників. Таке пояснення не особливо хвилювало прокуратуру Східної Фландрії, яка розпочала розслідування. Через таку необачність велогонщикам загрожують штрафи від 320 до 4000 євро, а також можлива заборона на водіння терміном на вісім днів.

Інші штрафи від UCI

На цьому проблеми словенця не скінчилися. Окрім фінансових санкцій, Погачар, а також один з його найбільших суперників Ремко Евенпул отримали спортивні санкції згідно з протоколом журі. Зокрема, словенець був оштрафований та позбавлений 25 очок рейтингу UCI за те, що викидав сміття у невідведених для цього місцях, а бельгієць отримав штраф у розмірі 200 швейцарських франків за використання «липкого бачка» – трюку, коли гонщик занадто довго тримається за пляшку, яку передають із технічної зони, отримуючи прискорення. Його спортивний директор Свен Вантуренхаут за це ж порушення був оштрафований на 500 франків.

Попри ці санкції, обидва гонщики залишилися на подіумі: Погачар святкував перемогу, а Евенпул – свій успішний дебют на цій монументальній класиці.

Нагадаємо, що іспанський велогонщик після зіткнення з авто був доправлений до лікарні гелікоптером. Хауме Гварденьо знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з травмами різного ступеня важкості.