Куценко здобула срібло на міжнародному турнірі з шашок-100 в Італії

У змаганнях XXIX Cup City of Verona змагалися 78 учасників із 12 країн

Українка Василиса Куценко виборола «срібло» серед жінок на міжнародному турнірі з шашок-100 в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спортивний комітет України.

У змаганнях XXIX Cup City of Verona змагалися 78 учасників із 12 країн. Харків’янка набрала 7 із 12 можливих очок: три перемоги, одна нічия та дві поразки.

У загальному заліку Куценко опинилася в середині таблиці, але серед жінок піднялася на друге місце, поступившись лише представниці Нідерландів.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

