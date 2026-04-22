Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Куценко здобула срібло на міжнародному турнірі з шашок-100 в Італії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українка Василиса Куценко виборола «срібло» серед жінок на міжнародному турнірі з шашок-100 в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спортивний комітет України.

У змаганнях XXIX Cup City of Verona змагалися 78 учасників із 12 країн. Харків’янка набрала 7 із 12 можливих очок: три перемоги, одна нічия та дві поразки.

У загальному заліку Куценко опинилася в середині таблиці, але серед жінок піднялася на друге місце, поступившись лише представниці Нідерландів.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жіноча збірна України з гандболу дізналась суперниць на Євро-2026
Збірна України з гандболу отримала суперниць на жіночому Євро-2026
17 квiтня, 10:33
Віталій Мандзин увійшов до основної збрної України з біатлону на наступний сезон
Збірна Україна з біатлону затвердила склад на наступний сезон
16 квiтня, 13:00
World Aquatics зняла санкції з росіян і допустила їх до змагань під своєю егідою з прапором та гімном
Країни Північної Європи можуть відмовитись від турнірів World Aquatics через зняття санкцій з РФ
14 квiтня, 17:27
Жіноча збірна України з гандболу в матчі проти Сербії
Жіноча збірна України з гандболу дізналась потенційних суперниць на Євро-2026
14 квiтня, 15:26
Київський стадіон «Спартак» постраждав від російської атаки у червні 2025 року
Стала відома кількість зруйнованих і пошкоджених Росією спортивних обʼєктів
9 квiтня, 17:27
Цюань Хунчань у 14 років виграла своє перше золото Олімпіади
Триразова олімпійська чемпіонка стала жертвою кібербулінгу: що не подобалося її хейтерам
8 квiтня, 20:22
Музичук без поразок пройшла перші шість ігор
Музичук здобула другу перемогу на Турнірі претенденток і повернула собі лідерство
5 квiтня, 10:56
Павло Рожков є президентом Паралімпійського комітету Росії
Восьмеро окупантів з інвалідністю отримали звання майстрів спорту Росії
31 березня, 15:17
FIA хоче зберегти кваліфікацію як випробування майстерності пілотів
Перед Гран-прі Японії Формула-1 внесла поправку до регламенту кваліфікації
26 березня, 11:37

Новини

Снігур здобула драматичну перемогу над ексросіянкою Касаткіною
Снігур здобула драматичну перемогу над ексросіянкою Касаткіною
Клуб Циганкова домовився про трансфер чергового українця – інсайдер
Клуб Циганкова домовився про трансфер чергового українця – інсайдер
Куценко здобула срібло на міжнародному турнірі з шашок-100 в Італії
Куценко здобула срібло на міжнародному турнірі з шашок-100 в Італії
Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу
Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу
Чемпіонка Європи з бодібілдингу підозрюється у вбивстві колишнього чоловіка
Чемпіонка Європи з бодібілдингу підозрюється у вбивстві колишнього чоловіка
Юнацька збірна України з футболу поступилася Іспанії в першій товариській грі
Юнацька збірна України з футболу поступилася Іспанії в першій товариській грі

Новини

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua