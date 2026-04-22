Дебют на професійному рівні: призерка Чемпіонатів Європи змінила ковзани на велосипед

Ілля Мандебура
У 2026 році Сандрін Тас стала триразовою віцечемпіонкою Європи, а також зупинилася за крок від медалі Олімпіади
фото: Belga Image

Сандрін Тас вийшла на старт домашньої одноденної гонки

Відома бельгійська ковзанярка Сандрін Тас розпочала свою професійну кар’єру в шосейному велоспорті. Про це повідомляє «Главком».

Дебют Тас

У середу, 22 квітня 2026 року, 30-річна спортсменка вперше вийшла на старт у складі професійної команди Lotto Intermarché під час престижної одноденної гонки La Flèche Wallonne Femmes. Дебют виявився гідним: Тас посіла 57-ме місце, фінішувавши через 3 хвилини та 35 секунд після переможниці, лідерки світового рейтингу нідерландки Демі Воллерінг.

Від ковзанярки від велогонщиці

Для Тас цей старт став логічним продовженням надзвичайно насиченого спортивного року. Ще в лютому 2026 року бельгійка була однією з учасниць зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, де її виступи на льоду поєднували високий рівень і драматизм. На дистанції 5000 метрів вона посіла четверте місце, зупинившись лише за 0,13 секунди від бронзової медалі, на 3000 метрів увійшла до топ-10, ставши сьомою. Також Сандрін Тас виступила в масстарті та командній гонці, де показала 13-й і шостий результати відповідно.

Після завершення сезону та короткого відпочинку спортсменка вирішила змінити спеціалізацію, підписавши контракт із Lotto Intermarché Ladies, щоб реалізувати свою давню пристрасть до велоспорту. «Після завершення сезону я взяла невелику перерву, щоб відпочити й відновити сили, – сказала Тас у прес-релізі команди. – З першого вікенду я стежу за гонками по телевізору, і це, безперечно, викликає бажання самій опинитися там, у пелотоні».

Водночас спортсменка не є повним новачком для велоспільноти, адже раніше вона виступала на аматорському та напівпрофесійному рівнях, підтримуючи форму в міжсезоння. Зокрема, у 2022 році бельгійка захищала кольори української команди Lviv Cycling Team, що допомогло їй адаптуватися до особливостей пелотону та закласти основу для нинішнього переходу у професійний шосейний велоспорт.

