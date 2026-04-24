Відомий колумбійський вегонщик помер у 30 років

Крістіан Каміло Муньос не зумів пережити наслідки пошкодження

Колумбійський велосипедист Крістіан Каміло Муньос передчасно пішов із життя у віці 30 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UAE Team Emirates.

Обставини смерті

Смерть Муньоса стала наслідком фатального збігу обставин, що розпочалися з падіння під час змагань у Франції та призвели до незворотних медичних ускладнень. Інцидент стався минулої суботи, 18 квітня, на велогонці «Тур Юра». Під час падіння спортсмен отримав травму коліна, яка спочатку не здавалася загрозою для життя. Однак протягом наступних днів стан Муньоса почав стрімко погіршуватися, через що він був змушений звернутися до лікарів у іспанському місті Вальядолід. Медики діагностували агресивну бактеріальну інфекцію в пошкодженому суглобі. Незважаючи на термінову операцію та зусилля лікарів у відділенні інтенсивної терапії, врятувати атлета не вдалося – у п'ятницю вранці його серце зупинилося.

Кар'єра Муньоса

Крістіан Муньос залишив помітний слід у професійному велоспорті. Найбільш яскравим етапом його кар’єри був період з 2019 по 2021 роки, коли він виступав за одну з найсильніших команд планети, UAE Team Emirates, разом із легендарним Тадеєм Погачаром. Останні три сезони він захищав кольори колумбійського колективу Nu Colombia.

Світове визнання колумбієць здобув ще на молодіжному рівні, коли у 2018 році виграв етап престижної багатоденки Giro d'Italia U23 та посів високе сьоме місце в загальному заліку. Колишні партнери по команді та вся спортивна спільнота висловлюють щирі співчуття родині гонщика, згадуючи його як талановитого атлета та надійного товариша, чиє життя обірвалося на самому піку професійного шляху.

Нагадаємо, що іспанський велогонщик після зіткнення з авто був доправлений до лікарні гелікоптером. Хауме Гварденьо знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з травмами різного ступеня важкості.