Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Відомий колумбійський вегонщик помер у 30 років

Ілля Мандебура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Колумбієць виступав в одній команді з найсильнішим велосипедистом світу, Тадеєм Погачаром
фото: UAE Team Emirates

Крістіан Каміло Муньос не зумів пережити наслідки пошкодження

Колумбійський велосипедист Крістіан Каміло Муньос передчасно пішов із життя у віці 30 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UAE Team Emirates. 

Обставини смерті

Смерть Муньоса стала наслідком фатального збігу обставин, що розпочалися з падіння під час змагань у Франції та призвели до незворотних медичних ускладнень. Інцидент стався минулої суботи, 18 квітня, на велогонці «Тур Юра». Під час падіння спортсмен отримав травму коліна, яка спочатку не здавалася загрозою для життя. Однак протягом наступних днів стан Муньоса почав стрімко погіршуватися, через що він був змушений звернутися до лікарів у іспанському місті Вальядолід. Медики діагностували агресивну бактеріальну інфекцію в пошкодженому суглобі. Незважаючи на термінову операцію та зусилля лікарів у відділенні інтенсивної терапії, врятувати атлета не вдалося – у п'ятницю вранці його серце зупинилося.

Кар'єра Муньоса

Крістіан Муньос залишив помітний слід у професійному велоспорті. Найбільш яскравим етапом його кар’єри був період з 2019 по 2021 роки, коли він виступав за одну з найсильніших команд планети, UAE Team Emirates, разом із легендарним Тадеєм Погачаром. Останні три сезони він захищав кольори колумбійського колективу Nu Colombia.

Світове визнання колумбієць здобув ще на молодіжному рівні, коли у 2018 році виграв етап престижної багатоденки Giro d'Italia U23 та посів високе сьоме місце в загальному заліку. Колишні партнери по команді та вся спортивна спільнота висловлюють щирі співчуття родині гонщика, згадуючи його як талановитого атлета та надійного товариша, чиє життя обірвалося на самому піку професійного шляху.

Нагадаємо, що іспанський велогонщик після зіткнення з авто був доправлений до лікарні гелікоптером. Хауме Гварденьо знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з травмами різного ступеня важкості.  

Теги: велосипедист велоспорт спорт смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua