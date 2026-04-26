21-річний бельгійський велогонщик помер через травми, які отримав під час ДТП

Артем Худолєєв
glavcom.ua
фото: standaard.be

Браля збила машина під час тренування

Бельгійський велогонщик Мілан Браль помер унаслідок травм, отриманих у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nieuwsblad.

21-річного спортсмена збила машина під час тренування. Браль отримав тяжкі травми та був доставлений у відділення інтенсивної терапії університетської лікарні Гента, де пізніше помер від отриманих ушкоджень.

«Для нас Мілан був набагато більше, ніж просто гонщиком. Він був чудовим хлопцем, справжнім товаришем по команді, людиною, яка завжди була поряд з іншими і займала важливе місце у нашій команді. Його любили всі, і нам його дуже не вистачатиме. Мілан назавжди залишиться частиною нашої команди», – йдеться у заяві команди Dovy Keukens – FCC.

Браль був двоюрідним братом Сепа Ванмарке – багаторазового призера престижних шосейних велогонок.

Нагадаємо, колумбійський велосипедист Крістіан Каміло Муньос передчасно пішов із життя у віці 30 років

Смерть Муньоса стала наслідком фатального збігу обставин, що розпочалися з падіння під час змагань у Франції та призвели до незворотних медичних ускладнень. Інцидент стався 18 квітня 2026 року, на велогонці «Тур Юра».

Під час падіння спортсмен отримав травму коліна, яка спочатку не здавалася загрозою для життя. Однак протягом наступних днів стан Муньоса почав стрімко погіршуватися, через що він був змушений звернутися до лікарів у іспанському місті Вальядолід. Медики діагностували агресивну бактеріальну інфекцію в пошкодженому суглобі.

Незважаючи на термінову операцію та зусилля лікарів у відділенні інтенсивної терапії, врятувати атлета не вдалося.

Теги: смерть велоспорт ДТП спорт

