Українська WePlay! Esports будує кіберспортивну арену в Лос-Анджелесі і Києві



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Юрій Лазебніков і Олег Кот

Кіберспорт в світі набирає обертів...

Про це повідомили Юрій Лазебніков і Олег Кот, співзасновники WePlay! Esports і холдингу TECHIIA в інтерв'ю виданню MC Today.

Кіберспорт в світі набирає обертів. У 2017 році оборот міжнародного ринку віртуальних змагань оцінили в $ 655 млн. У порівнянні з попереднім роком приріст склав 33%, говориться в звіті компанії Newzoo. Експерти Newzoo вважають, що вже до кінця 2019 року доходи кіберспортивної галузі досягнуть $906 млн. А в 2021 році оборот світового бізнесу кіберспорту перевищить $1,6 млрд.

WePlay! Esports організовує кіберспортивні онлайн-турніри та LAN-фінали з 2012 року. Сьогодні компанія проводить до 4 тисяч онлайн-турнірів на рік і кілька великих подій оффлайн. Один з найбільших заходів, LAN-фінал WePlay!-ліги із Dota 2 в 2016 році пройшов на території двох павільйонів Міжнародного виставкового центру в Києві і зібрав понад 20 тисяч гравців з усього світу: від Південної Кореї до Америки. За три дні турнір подивилися онлайн понад 11 млн глядачів.

Український ринок оцінив масштабність аудиторії і високий рівень організації заходів (півмільйона доларів на організацію турніру і $200 тисяч призового фонду). Разом з тим Юрій Лазебников і Олег Крот прийняли рішення виходити на міжнародний рівень, щоб залучити світові компанії в партнери. Для цього співзасновники WePlay! Esports залучили кілька партнерів, які найближчим часом інвестують в WePlay! близько $30 млн. Частину коштів спрямують на будівництво арени для кіберспортивних змагань в Лос-Анджелесі (США).

«Щоразу орендувати нові приміщення - це дорожче, ніж побудувати свою арену. За кілька мільйонів доларів ми побудуємо арену в Лос-Анджелесі на 2 тисячі кв м, а з часом розширимо її до 5 тисяч», - кажуть засновники WePlay! Юрій Лазебніков і Олег Крот.

Будівництво комплексу в США вже йде. Паралельно будується арена в Києві. Ще одну компанія планує розмістити в Європі, але в якому місті - поки що таємниця.

Сьогодні офіси компанії WePlay! Esports знаходяться в Україні, на Кіпрі і в США, компанія увійшла в холдинг TECHIIA. У планах компанії - нарощувати обороти в Києві, паралельно розвиваючи бізнес в Європі, Китаї та США.

«Україна - прекрасна країна з талановитими людьми, тому WePlay! тут буде тільки розширюватися», - діляться Олег і Юрій.