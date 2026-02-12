Росія отримала від УЄФА понад 9 млн євро виплат солідарності за сезон 2024/25

У лютому 2022 року УЄФА та ФІФА усунули російські клуби та збірні від участі у міжнародних матчах

УЄФА перерахував Російському футбольному союзу (РФС) €9,474 млн виплат солідарності за сезон 2024/25. Про це йдеться у фінансовому звіті УЄФА, інформує «Главком».

Виплати УЄФА Росії

УЄФА перерахувала €2,5 млн, як одноразову виплату за програму «Хет-трик» за новим регламентом у період з 2024 по 2028 рік, ще €2,75 млн – за результати в цій програмі за минулий рік. Також €4,224 млн. за неучасть російських клубів у трьох європейських клубних турнірах УЄФА.

Програму «Хет-трик» було створено для надання фінансової підтримки членам УЄФА для допомоги у розвитку футболу на всіх рівнях. У 2023 році УЄФА ухвалив новий регламент виплат на термін 2024-2028 років.

Відсторонення російських команд: що відомо

Російські клуби та збірні усунуті від міжнародних футбольних турнірів з 2022 року через агресію Росії проти України. Через це, зокрема, російська збірна пропустила чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2024 року. Росія не візьме участь у чемпіонаті світу 2026 року.

Також Росія пропустить цьогорічну Лігу націй.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.