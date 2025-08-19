Головна Спорт Новини
Українські арбітри працюватимуть на грі плей-оф Ліги конференцій

Христина Жиренко
Українці судитимуть поєдинок, який відбудеться 21 серпня в Тронгеймі

Головним арбітром гри між «Русенборгом» (Норвегія) та «Майнцом» (Німеччина) виступить Олексій Деревінський

Українські арбітри працюватимуть на матчі плей-оф раунду Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

На першому матчі плей-оф раунду Ліги конференцій УЄФА-2025/2026 між «Русенборгом» (Норвегія) та «Майнцом» (Німеччина), який відбудеться 21 серпня в Тронгеймі, працюватиме українська суддівська бригада. 

Головним арбітром виступить Олексій Деревінський. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Олексій Миронов. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Клим Заброда.

За роботу системи ВАА відповідатимуть Віктор Копієвський та Микола Балакін.

Нагадаємо, «Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу».

«Динамо» зазнало поразки і продовжить виступ у єврокубках у плей-оф Ліги Європи. Наступним суперником киян стане переможець пари між ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіву та мальтійським «Хамрун Спартанс». Перший матч між цими командами завершився перемогою «Маккабі» 2:1 на Мальті. Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в сербській Бачка-Тополі.

Ліга чемпіонів УЄФА, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

«Пафос» (Кіпр) – «Динамо» (Київ) – 2:0, 12.08.2025, Лімассол, Limassol Stadium

«Пафос»: 93. Неофітос – 77. Коррея (11. Жажа, 67), 5. Гольдар, 23. Лукассен, 2. Пілеас (12. Сема, 85) – 22. Танкович (к, 33. Андерсон, 60), 26. Шуньїч, 88. Пепе – 17. Оршич (25. Ланга, 84), 7. Бруну, 30. Драгомир (8. Кіна, 67).

«Динамо»: 35. Нещерет – 18. Тимчик, 4. Попов (40. Біловар, 63), 32. Михавко, 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 46) – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльський (к, 39. Герреро, 60), 7. Ярмоленко, 22. Кабаєв (9. Волошин, 78) – 11. Ванат (99. Пономаренко, 78).

Голи: Оршич (2), Коррея (55).

Жовті картки: Кіна (90+4) –  Ванат (40).

