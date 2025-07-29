Футболіст збірної України продає ресторан у центрі Києва: стала відома ціна

Ресторан Inch нещодавно припинив свою роботу

Гравець збірної України з футболу та лондонського «Арсеналу» Олександр Зінченко продає свій ресторан Inch у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Inatagram агентства нерухомості Keys Real Estate.

«Ресторан Inch в центрі Київа з брендовим – на продаж! Заклад із історією, репутацією та постійними гостями. 2500000$. Обладнана кухня, дизайнерський інтер’єр, вигідна локація. Готовий бізнес із прибутком. Все включено: обладнання, бренд, документи», – йдеться в оголошенні.

Як повідомлялося, столичний ресторані Inch нещодавно припинив свою діяльність.

«Ми кажемо вам дякуємо – за кожен день, за кожну трансляцію, за кожен ваш вибір бути з нами. Це було справжнє, і воно залишиться з нами. Сьогодні Inch ставить свою історію на паузу. Ми не знаємо, чи буде продовження, але точно знаємо, що цей розділ був справжнім і важливим», – йдеться в Instagram закладу.

Також у дописі наголошувалося, що Inch – це більше, ніж ресторан.

«Це місце, де збиралися ті, хто любить смак життя. Хтось приходив за ідеальним шафрановим різотто чи авторськими коктейлями. Хтось – за емоціями великого футболу, тенісу або за коктейлем, присвяченим трасі, на якій відбувається гонка Формули-1. А хтось – просто, щоб бути серед своїх. Ми ніколи не були лише про спорт. Ми були про відчуття, вечори з драйвом і затишні розмови. Про друзів, святкування важливих і радісних подій. Про робочі мітинги, що поєднували справу і задоволення», – зазначається на сторінці Inch в Instagram.

Варто зазначити, що заклад розпочав свою роботу у червні 2024 року.