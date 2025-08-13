Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Вперше за 20 років жоден український клуб не зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Вперше за 20 років жоден український клуб не зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів
«Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу»

У 2005 році «Динамо» програло у кваліфікації Ліги чемпіонів «Туну», а «Шахтар» поступився «Інтеру»

Виліт київського «Динамо» з кваліфікації Ліги чемпіонів сезону перервав 20-річну присутність українських клубів у головному єврокубковому турнірі. Про це повідомляє «Главком».

У вівторок, 12 серпня, відбувся матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому київське «Динамо» програло грецькому «Пафосу» (0:2) і вилетіло з турніру (перша гра – 0:1).

Таким чином свій виступ у кваліфікації Ліги чемпіонів завершила єдина команда з України.

Вперше з сезону-2005/06 в груповому раунді Ліги чемпіонів не буде представлено жодного клубу з України.

У 2005 році «Динамо» програло у кваліфікації турніру швейцарському «Туну», а «Шахтар» поступився міланському «Інтеру».

Нагадаємо, «Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу».

Вже на 2-й хвилині довгим пасом зі своєї половини поля партнери вивели Драгомира на позицію правого інсайду. З гострого кута він не став бити, а відпасував назад на Танковича, перша спроба якого була заблокована, але вдруге він віддав передачу на дальню стійку, де Оршич замкнув – 1:0.

На 25-й хвилині господарі створили два реальні моменти через помилки захисту «Динамо». Спершу після передачі Дубінчака, який не розрахував відскок м’яча, Коррея вийшов на ворота, але пробив над поперечиною. Через кілька секунд Тимчик необачно відпасував назад, внаслідок чого Драгомір опинився віч-на-віч із Нещеретом, але воротар відбив атаку.

Після перерви «Динамо» намагалося грати ближче до воріт суперника, але не створило гострих моментів. Натомість на 55-й хвилині «Пафос» подвоїв перевагу: Оршич протягнув м’яча у штрафний, виконав м’яку подачу на правий кут воротарського майданчика, звідки Коррея з льоту влучно пробив – 2:0.

«Динамо» зазнало поразки і продовжить виступ у єврокубках у плей-оф Ліги Європи. Наступним суперником киян стане переможець пари між ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіву та мальтійським «Хамрун Спартанс». Перший матч між цими командами завершився перемогою «Маккабі» 2:1 на Мальті. Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в сербській Бачка-Тополі.

Ліга чемпіонів УЄФА, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

«Пафос» (Кіпр) – «Динамо» (Київ) – 2:0, 12.08.2025, Лімассол, Limassol Stadium

«Пафос»: 93. Неофітос – 77. Коррея (11. Жажа, 67), 5. Гольдар, 23. Лукассен, 2. Пілеас (12. Сема, 85) – 22. Танкович (к, 33. Андерсон, 60), 26. Шуньїч, 88. Пепе – 17. Оршич (25. Ланга, 84), 7. Бруну, 30. Драгомир (8. Кіна, 67).

«Динамо»: 35. Нещерет – 18. Тимчик, 4. Попов (40. Біловар, 63), 32. Михавко, 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 46) – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльський (к, 39. Герреро, 60), 7. Ярмоленко, 22. Кабаєв (9. Волошин, 78) – 11. Ванат (99. Пономаренко, 78).

Голи: Оршич (2), Коррея (55).

Жовті картки: Кіна (90+4) –  Ванат (40).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

33-річний Сон залишив англійський «Тоттенхем», за який виступав 10 років, та став гравцем «Лос-Анджелеса»
Американська чиновниця побажала футболісту з Південної Кореї виграти чемпіонату світу зі збірною США
7 серпня, 13:40
Прощання з ліквідованим окупантом пройде в місті Іркутську 6 серпня
Був снайпером. ЗСУ на фронті ліквідували російського дитячого футбольного тренера
3 серпня, 10:15
Раніше Забарний наполягав, що не приєднається до «ПСЖ», поки в клубі залишається російський воротар
Забарний переходить у «ПСЖ». ЗМІ повідомили, коли відбудеться трансфер
26 липня, 00:14
Донецький «Шахтар» обіграв турецький «Бешикташ»
«Шахтар» обіграв турецький «Бешикташ» у кваліфікації Ліги Європи
24 липня, 23:18
Трамп під час церемонії нагородження кілька секунд стояв у першому ряду разом із футболістами «Челсі»
«Наляканий до смерті». Гравець «Челсі» – про присутність Трампа на нагородженні на клубному чемпіонаті світу
23 липня, 11:40
«Хамрун Спартанс» – «Динамо» – 0:3 (0:1)
«Динамо» впевненою перемогою розпочало виступ у кваліфікації Ліги чемпіонів
22 липня, 23:14
Кияни можуть зустрінуться з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль)
Стали відомі потенційні суперники «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів
21 липня, 13:15
Картер є чемпіонкою Європи (2022 рік) та срібною призереою чемпіонату світу (2023 рік)
Очільник ФІФА прокоментував гучний расистський скандал у жіночому футболі
21 липня, 11:26
Вінгер «Барселони» влаштував вечірку з нагоди 18-річчя. На святі були імениті гості
Зірка «Барселони» звинувачується у використанні людей з карликовістю для розваг
14 липня, 11:08

Новини

У БК «Запоріжжя» відбулася зміна головного тренера
У БК «Запоріжжя» відбулася зміна головного тренера
Стала відома орієнтовна вартість кільця з діамантом, яке Роналду подарував Джорджині
Стала відома орієнтовна вартість кільця з діамантом, яке Роналду подарував Джорджині
Вперше за 20 років жоден український клуб не зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів
Вперше за 20 років жоден український клуб не зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів
Збірна України з баскетболу U-16 вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи
Збірна України з баскетболу U-16 вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи
«Я просто закохався». Забарний прокоментував свій перехід в «ПСЖ»
«Я просто закохався». Забарний прокоментував свій перехід в «ПСЖ»
«Динамо» зазнало поразки від «Пафоса»
«Динамо» зазнало поразки від «Пафоса»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
11K
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
7995
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
7196
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
3960
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua