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    Українські баскетболісти отримали свої рейтинги у відомому баскетбольному симуляторі

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    Олексій Лень - Українські баскетболісти отримали свої рейтинги у відомому баскетбольному симуляторі
    Олексій Лень

    Надійшов у продаж новий баскетбольний симулятор NBA 2K19

    11 вересня було офіційно надійшов у продаж новий баскетбольний симулятор NBA 2K19, в якому Україна буде представлена двома гравцями – Олексієм Ленєм та Святославом Михайлюком.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Кожного року гравці отримують свої ігрові рейтинги, тож Лень, який влітку підписав контракт з «Атлантою», отримав 77 балів з 99 можливих, а Михайлюк, який гратиме за «Лейкерс», матиме рейтинг 70.

    Зазначимо, що український центровий проводитиме свій шостий сезон в лізі, у той час як український снайпер каліфорнійського клубу цього року дебютуватиме в НБА.

    Нагадаємо, що і Лень, і Михайлюк зіграють за національну збірну України у вересневих матчах відбору на Чемпіонаті світу-2019, зокрема вдома проти Іспанії (14 вересня) та на виїзді проти Чорногорії (17 вересня).

    баскетбол НБА Олексій Лень Святослав Михайлюк
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