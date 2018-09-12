Українські баскетболісти отримали свої рейтинги у відомому баскетбольному симуляторі



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Олексій Лень

Надійшов у продаж новий баскетбольний симулятор NBA 2K19

11 вересня було офіційно надійшов у продаж новий баскетбольний симулятор NBA 2K19, в якому Україна буде представлена двома гравцями – Олексієм Ленєм та Святославом Михайлюком.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Кожного року гравці отримують свої ігрові рейтинги, тож Лень, який влітку підписав контракт з «Атлантою», отримав 77 балів з 99 можливих, а Михайлюк, який гратиме за «Лейкерс», матиме рейтинг 70.

Зазначимо, що український центровий проводитиме свій шостий сезон в лізі, у той час як український снайпер каліфорнійського клубу цього року дебютуватиме в НБА.

Нагадаємо, що і Лень, і Михайлюк зіграють за національну збірну України у вересневих матчах відбору на Чемпіонаті світу-2019, зокрема вдома проти Іспанії (14 вересня) та на виїзді проти Чорногорії (17 вересня).