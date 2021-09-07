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    Українські веслувальники встановили історичне досягнення на чемпіонаті світу

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    Українська четвірка веслувальників вперше стали чемпіонами світу на 500-метрівці - Українські веслувальники встановили історичне досягнення на чемпіонаті світу
    Українська четвірка веслувальників вперше стали чемпіонами світу на 500-метрівці
    Фото: Федерація каное України

    Наші каноїсти вперше за 30 років виграли змагання в четвірці на 500-метровій дистанції

    Збірна України вперше в історії стала чемпіоном світу серед юніорів і молоді в змаганнях байдарок-четвірок на дистанції 500 метрів. Найближчих суперників з Польщі наша команда випередила на 0,7 секунди.

    Володарем «золота» в олімпійському виді з результатом 1.24,26 стали Дмитро Даниленко, Віталій Бистревський, Василь Смілка й Олександр Зайцев. Відзначимо прогрес екіпажу: на чемпіонаті Європи він був лише шостим.

    Загалом на чемпіонаті світу в Португалії українські веслувальники завоювали 5 медалей. Срібні нагороди виборола каное-четвірка на 500-метрівці в складі Ксенії Романчук, Ірини Федорів, Христини Осіпчук і Тетяни Смиловенко.

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    Романчук і Смиловенко стали другими на такій же дистанції в парі. «Срібло» на 200-метрівці виборов на байдарці і юніор Даніїл Платаш на дистанції 200 метрів. Бронзові нагороди в активі змішаного екіпажу каноїстів у складі Андрія Шкарнеги та Валерії Терети на 500-метрівці.

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    Теги: парі Збірна України Віталій Бистревський
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    Українські веслувальники встановили історичне досягнення на чемпіонаті світу