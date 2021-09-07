Українські веслувальники встановили історичне досягнення на чемпіонаті світу

Наші каноїсти вперше за 30 років виграли змагання в четвірці на 500-метровій дистанції

Збірна України вперше в історії стала чемпіоном світу серед юніорів і молоді в змаганнях байдарок-четвірок на дистанції 500 метрів. Найближчих суперників з Польщі наша команда випередила на 0,7 секунди.

Володарем «золота» в олімпійському виді з результатом 1.24,26 стали Дмитро Даниленко, Віталій Бистревський, Василь Смілка й Олександр Зайцев. Відзначимо прогрес екіпажу: на чемпіонаті Європи він був лише шостим.

Загалом на чемпіонаті світу в Португалії українські веслувальники завоювали 5 медалей. Срібні нагороди виборола каное-четвірка на 500-метрівці в складі Ксенії Романчук, Ірини Федорів, Христини Осіпчук і Тетяни Смиловенко.

Романчук і Смиловенко стали другими на такій же дистанції в парі. «Срібло» на 200-метрівці виборов на байдарці і юніор Даніїл Платаш на дистанції 200 метрів. Бронзові нагороди в активі змішаного екіпажу каноїстів у складі Андрія Шкарнеги та Валерії Терети на 500-метрівці.