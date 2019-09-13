Відомі українські спортсмени заспівали оду спорту (відео)



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Учора в Запоріжжі панувала урочиста атмосфера Запорізький спорт

На День фізкультурника в Запоріжжі було дивовижно святково

Учора, 12 вересня, у запорізькому Палаці культури «Дніпроспецсталь» відбулася урочиста церемонія нагородження кращих представників спортивної спільноти «Sport Star-2019», відзнаки, яка була заснована в 2017 році.

Найкращими атлетом і атлеткою з олімпійських видів спорту визнано стрибунів у воду Олега Сербіна і Вікторію Кесар. Найкращим тренером – представницю цього ж виду Ірину Журавльову. «Олімпійською надією-2019» названий плавець Микита Коптєлов.

Звання найкращих команд удостоїлися жіноча волейбольна «Орбіта» і чоловічий «Мотор». Титул легенди присвоїли баскетболісту Геннадію Шилкіну.

Гандбольний «Мотор» - найкраща команда 2019 року

Найкращими спортсменом та спортсменкою в номінації «сильні духом» стали представник боулінгу Сергій Трубін та дзюдоїстка Інна Черняк. Приз «За волю до перемоги» отримала представниця паверліфтингу Раїса Топоркова.

Серед представників неолімпійських видів найкращим спортсменом став ушуїст Олександр Тютюнник, спортсменкою – шашкістка Ганна Дмитренко. Найкращим тренером-неолімпійцем визнано спеціалістку зі спортивної аеробіки Світлану Атаманюк. «Спортивною надією-2019» назвали майстра тхеквондо Максима Маненкова.

Найкращою спортивною журналісткою стала Олена Назаренко.

Родзинкою свята стало пісні «Чемпіони» знаними спортсменами Запорізької області, представниками збірних України різних років. Солістом виступив дзюдоїст Станіслав Бондаренко. Поряд із ним свої вокальні дані демонстрували три інших представниці цього виду спорту Марія Скора, сестри Марина та Інна Черняк, борець греко-римського стилю Вюґар Рагімов, легкоатлет-багатоборець Артур Саюнов та важкоатлетка Ганна Панова.

Зауважимо, що найближчим часом група запорізьких легкоатлетів виступить на чемпіонаті світу в Досі.

Джерело: Запорізький спорт