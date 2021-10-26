Українські боксери здобули 14 медалей на чемпіонаті Європи серед молоді

В активі нашої команди три золоті, чотири срібні і сім бронзових нагород

У Чорногорії завершився чемпіонат Європи серед молоді, в якому взяли участь боксери до 18 років. Серед 38 країн-учасниць українська збірна посіла друге загальнокомандне місце.

У фіналах взяли участь семеро українців, і троє з них здобули перемоги. Чемпіонами континенту стали Айдер Абдураімов (54 кг), який у вирішальній сутичці здолав Георгія Саджаї з Грузії, Бозорбой Матякубов (67 кг), в свою чергу здолав Франка Мартінеса з Іспанії, а Вероніка Накота (70 кг) виявилася сильнішою за Анастасію Демурчян з Росії.

«Срібло» здобули Матвій Ражба (80 кг), Дмитро Баблюк, Анна Сезько (66 кг), Раїса Піскун (81 кг). «Бронз» виграли Олександр Балабін (75 кг), Руслан Цикало (57 кг), В’ячеслав Бригаденко (71 кг), Дар`я-Ольга Гутаріна (52 кг), Катерина Боднарчук (57 кг), Ірина Мельник (54 кг) і Ніна Карпенко (+81 кг).

Українська команда завоювала 14 медалей – 3 золотих, 4 срібних і 7 бронзових. Це – другий найкращий результат в історії. Рік тому наші боксери здобули на одну нагороду більше (3 золоті, 5 срібних та 7 бронзових).